Українські військові влучили у шпиталь «кадирівців» на Луганщині

У суботу, 21 січня, Збройні сили України завдали удару з РСЗВ HIMARS по колишньому профілакторію машинобудівного заводу у тимчасово окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області. Там окупанти облаштували VIP-шпиталь, у якому лікувалися виключно «кадирівців», повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Луганська область. Окупований Стаханов, він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю. Знедавна російські окупанти зробили з нього VIP шпиталь в якому лікувалися виключно кадирівці. Більше не будуть!», – йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі пишуть, що VIP-шпиталь на території профілакторію машинобудівного заводу був настільки засекреченим, що навіть не всі місцеві жителі про нього знали. Однак це не стало перешкодою для українських партизан, які все розвідали і передали координати для ЗСУ.

Нагадаємо, що Збройні сили України вже ліквідували 77% колишніх ув’язнених росіян, набраних до лав окупаційних сил приватною військовою компанією Вагнера