Російські окупанти передислоковують окремі підрозділи та відводять частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки Херсонської області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що росіяни переводять підрозділи у район селища Нижні Сірогози.

В українському командуванні додали, що росіяни поширюють серед місцевого населення інформацію, що нібито вони залишать Каховку до кінця року.

«Лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, що раніше окупанти вивезли з Нової Каховки всіх активних колаборантів. Також з міста втекли представники окупаційних органів влади.