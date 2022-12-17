Окупанти відводять частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Російські окупанти передислоковують окремі підрозділи та відводять частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки Херсонської області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що росіяни переводять підрозділи у район селища Нижні Сірогози.
В українському командуванні додали, що росіяни поширюють серед місцевого населення інформацію, що нібито вони залишать Каховку до кінця року.
«Лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму», – додали в Генштабі.
Нагадаємо, що раніше окупанти вивезли з Нової Каховки всіх активних колаборантів. Також з міста втекли представники окупаційних органів влади.
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