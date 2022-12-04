Росіяни масово вивозять із магазинів у Новій Каховці товари та обладнання
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У Новій Каховці Херсонської області, з якої раніше втекла окупаційна влада, російські загарбники вивозять з магазинів товар та обладнання. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
«Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. З місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами», - йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, в окупованій Новомиколаївці Запорізької області загарбники чисельністю до 100 осіб 2 грудня організували перевірку документів місцевих жителів, під час якої вилучили особисті цінні речі жителів та побутову техніку.
Нагадаємо, що раніше російська «адміністрація Нової Каховки» заявила, що через постійні обстріли з боку Збройних сил України її співробітники змушені залишити місто і передислокуватися в безпечніші райони Херсонської області.
Після цього стало відомо, що окупанти вивезли з Нової Каховки всіх активних колаборантів.