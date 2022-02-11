Mercedes-Benz Sprinter

Комерційна лінійка Mercedes-Benz для нашого ринку складається усього двох основних моделей: Vito та Sprinter. Але вони мають настільки широкий перелік модифікацій, що здатні задовольнити запити усіх найвибагливіших споживачів.

Різноманіття Mercedes-Benz Vito

Mercedes-Benz Vito може мати величезну кількість модифікацій

Mercedes-Benz Vito може бути комфортабельним пасажирським на 9 місць, вантажопасажирським універсальним або звичайним фургоном. Окрім цього, для українського ринку доступно три варіанти довжини кузова, що значно розширює можливості вибору. Доступно також три комплектації: Tourer BASE, PRO і SELECT. Окрім цього, традиційно для Mercedes-Benz існує величезний список додаткових опцій, які можна замовити окремо, сконфігурувавши автомобіль саме для своїх потреб.

Асортимент допоміжних систем для Vito є зразковим в сегменті середньорозмірних малотоннажних автомобілів. В дорозі, в складних ситуаціях, а також при паркуванні й маневруванні водієві допомагають асистуючі системи, які роблять керування автомобілем більш комфортним і безпечним.

Системи для безпечного руху:

• Система ATTENTION ASSIST

• Система стабілізації при боковому вітрі

• Активна система підтримки безпечної дистанції DISTRONIC

• Активна система екстреного гальмування

• Система утримування смуги руху

• Система контролю «сліпих» зон

• Система PRE-SAFE

• Противідкатна система

• Система автоматичного управління світлом фар

• Система моніторингу тиску в шинах

• Функція затемнення в зовнішньому дзеркалі заднього виду

• Обмежувач швидкості

На відміну від конкурентів, сучасний Mercedes-Benz Vito може мати передній, задній або повний привід. Автомобілі з переднім приводом вражають малою вагою і дуже хорошим зчепленням з дорогою при невеликому завантаженні. Задній привід рекомендується при високих корисних навантаженнях або для експлуатації з причепом. З постійним повним приводом 4x4 Vito досягне мети навіть в складних дорожніх умовах.

Mercedes-Benz Sprinter вирішить будь-яке завдання

Mercedes-Benz Sprinter може задовольнити будь-яку транспортну потребу

Він має стільки варіантів, що ви обов’язково знайдете те, що відповідає вашим транспортним потребам. Існує пасажирська версія, вантажний фургон, бортова платформа, та змішані варіанти на кшталт шестимісної кабіни або вантажної платформи. Для вантажного фургона Sprinter пропонується у чотирьох варіантах довжини та два варіанти висоти. А ще Sprinter може мати передній задній або повний привід.

Під капотом у Sprinter може бути як економічний рядний 4-циліндровий дизель, так і потужний дизельний V6. Трансмісія може бути як механічна 6-ступінчата, так і 7- або 9-діапазонна автоматична.

У кращих традиціях марки Sprinter має величезний список систем безпеки. До них належать серійно встановлювана система стабілізації під час бічного вітру, активний асистент екстреного гальмування, а також система контролю смуги руху — останні дві встановлюються в серійній комплектації для автомобілів з максимально припустимою загальною масою понад 3500 кг. Три рішення оглядових камер, що включають камеру заднього виду з проєктуванням зображення на внутрішнє дзеркало заднього виду і камеру з оглядом на 360°, покращують і без того гарний огляд із сидіння водія. У темряві світлодіодні фари High Performance, що пропонуються як опція, гарантують якісне освітлення дорожнього полотна.

До усієї комерційної лінійки Mercedes-Benz надається широкий спектр сервісних послуг: від фінансування і страхування до договорів про технічне обслуговування. Це допомагає отримувати привабливі цінові переваги й дає можливість планування витрат в довготривалій перспективі. Прикладом може слугувати система управління техобслуговуванням, яка дозволяє здійснювати перспективне планування термінів обслуговування, підвищує експлуатаційну готовність автомобіля і допомагає підтримувати його надійність впродовж всього терміну експлуатації.

Більш детальну інформацію про Vito, Sprinter та інші моделі марки можна отримати на сайті офіційного дилера Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» або за адресою: м. Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8 чи телефоном +38 (067) 304 02 90.