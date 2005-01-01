Компанія lifecell веде переговори з «Укртелекомом» про взаємоз'єднання мереж

«Укртелеком» заявив про можливе припинення дзвінків між стаціонарними номерами та номерами lifecell з вини мобільного оператора

Мобільний оператор компанія lifecell заявляє про незгоду ПАТ «Укртелеком» прийняти умови нового договору про взаємоз'єднання мереж операторів, проте має намір продовжувати переговорний процес. Про це йдеться у повідомленні прес-служби мобільного оператора.

Як зазначається, восени 2017 року lifecell ініціював процес підписання нового договору про взаємоз'єднання мереж із ПАТ «Укртелеком» на 2018 рік. Проте операторові не вдалося отримати згоду ПАТ «Укртелеком» на підписання такого договору, а переговорний процес триває.

Згідно з повідомленням компанії, lifecell вживатиме всіх можливих заходів для продовження безперервного надання послуг зв'язку між абонентами lifecell та «Укртелекому».

Термін дії поточного договору про взаємоз'єднання мереж lifecell і «Укртелеком» завершився 31 грудня 2017 року. «Розуміючи важливість безперебійного підключення до номерів «0800», ми повідомляємо, що компанія lifecell не блокує дзвінки зі своєї мережі на номери «0800», а також продовжує надавати послуги взаємоз'єднання для абонентів lifecell і ПАТ «Укртелеком», - наголосили у прес-службі оператора.

Додамо, що 29 грудня «Укртелеком» заявив про можливе припинення дзвінків між стаціонарними номерами та номерами lifecell з вини мобільного оператора.

«Незважаючи на рішення lifecell припинити договір про з'єднання мереж «Укртелеком» та lifecell, починаючи з 1 січня 2018 року, компанія «Укртелеком» продовжить обслуговувати всі дзвінки з мережі lifecell, у тому числі і міжнародні дзвінки, і дзвінки на номери «0800». Компанія lifecell ініціювала припинення дії поточного договору з «Укртелекомом» та відмовилась від укладення нової угоди. Ми робимо все можливе, щоб найшвидше вирішити це питання, а до цього часу «Укртелеком» забезпечує зв'язок у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні оператора фіксованого зв'язку, розміщеному на сайті 29 грудня.