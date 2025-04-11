АМКУ дозволив ОККО орендувати заправки мережі KLO

ТОВ «ОККО-Драйв», яке належить до холдингу ОККО львівського бізнесмена Віталія Антонова, орендуватиме 38 автозаправних станцій KLO. Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету у п'ятницю, 11 квітня.

Зазначимо, що заправки KLO, які орендуватиме ОККО, належать київським ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС», ТОВ «Блиставиця», ТОВ «Кло», ТОВ «Інтелтранс-С», ТОВ «Клеон-Ойл». Ці підприємства займаються логістикою та торгівлею пальним, надають супутні послуги для мережі АЗС KLO.

Сайт enkorr розповів, що АМКУ також вже розпочав справу про оренду ОККО-Драйв 19 АЗК KLO, які належать компаніям «Автобансервіс», «Кло» та «Джинджер-С». У разі позитивного рішення ОККО контролюватиме 57 заправок KLO у Києві та області.

Співвласник бренду KLO Вячеслав Стешенко у коментарі enkorr розповідав, що співпраця має допомогти створити технологічнішу клієнтоорієнтовану мережу, яка задаватиме нові стандарти якості обслуговування.

«Такий крок – це не про втрати, а про посилення, об’єднання найкращих практик і масштабування успішних рішень. KLO розглядає потенційне стратегічне партнерство з мережею ОККО. Наразі такі перемовини ведуться, менеджмент виважено й відповідально аналізує перспективи, орієнтуючись на інтереси клієнтів, партнерів і команд», – сказав Вячеслав Стешенко.

Додамо, що мережа KLO, яка працює з 1995 року, налічує 70 заправок у Київській, Житомирській, Чернігівській, Чернівецькій та Львівській областях. На АЗС, крім пального, є магазини, кафе, мийки, зарядні станції для електромобілів тощо. Власниками мережі є Олександр Кац, Ігор Чернявський, Вячеслав Стешенко та Наталія Глибокова.

До холдингу ОККО належить 11 компаній, серед яких флагманом є мережа АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз»). Це одна з найбільших мереж АЗС, яка налічує понад 400 об'єктів. У структурі компанії є найбільша мережа закладів харчування в дорозі. Зокрема, приблизно 30 ресторанів, які працюють під брендами A la minute, Pasta Mia та Meiwei. Також мережа ОККО має 11 нафтобаз і 19 стаціонарних та мобільних лабораторій контролю якості нафтопродуктів.