Новий електричний Porsche може отримати назву Cajun

Німецький автовиробник розглядає пропозицію щодо використання платформи PPE, яка ляже в основу майбутнього Audi A4 E-Tron EV. Менший брат Taycan може отримати назву Cajun, яка вперше була зареєстрована Porsche у 2011 році, повідомляє carscoops.com.

Бізнес-аргументація появи третьої повністю електричної моделі Porsche є досить вагомою, оскільки Cajun може поділитися багатьма ключовими компонентами з майбутнім Macan EV, включаючи платформу, акумулятор та силовий агрегат.

«Модульний характер платформи дозволить нам розширити асортимент наших електромобілів за допомогою різних моделей. Він спроектований для стандартного та великого дорожнього просвіту», – повідомили в Porsche.

Porsche Taycan виявився гідним конкурентом для Tesla Model S. Але для успіху в більш масовому сегменті Штутгарту потрібна компактніша та доступніша модель

Однак офіційно рішення про те, чи збирається Porsche виробляти менший електричний седан, ще не оголошено. У тому ж звіті йдеться про те, що німецький автовиробник вже розширює свої виробничі потужності на фабриці в Лейпцигу залучивши інвестицій у розмірі 600 млн євро. Цього розширення має бути достатньо для розміщення виробництва всієї модельної лінійки та дозволить Porsche будувати бензинові, гібридні та повністю електричні силові агрегати на одній виробничій лінії.