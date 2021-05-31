DeLorean з фільму "Назад в майбутнє" - тепер колекційне авто

До недавнього часу DeLorean з фільму «Назад в майбутнє» був тільки у мера Дніпра Бориса Філатова. Але тепер це не єдина машина часу в Україні. Олександр з Чернівців привіз DMC-12, який можна сміливо зарахувати до колекційних автомобілів, повідомляє сайт «Твоя машина».

Як видно зі знімків, DeLorean DMC-12 завели в Україну з Болгарії. За тим же фото можна стверджувати, що легендарна кінозірка (з пробігом 53 тисячі миль) вимагає косметичного ремонту. Саме зараз вона проходить підготовку до сезону. Нинішній власник почав розбирання авто, щоб замінити всі рідини, фільтри, сайлентблоки, електрику тощо. Після цього – складання і вихід у світ...

Відзначимо, що DeLorean Філатова фактично неможливо побачити на дорогах. Тож є надія, що новоприбула «машина часу» хоч деколи буде виїжджати на дороги чи фестивалі, де її можна буде роздивитись.

DeLorean DMC-12 випускався в Північній Ірландії для американської автомобільної компанії DeLorean Motor Company з 1981 по 1983 роки. Всього було випущено близько 9 тисяч авто, але до наших днів дожили далеко не всі з них. Авто оснащувалось 6-циліндровим двигуном об'ємом 3 літри потужністю 150 к. с., яке агрегувалось з 5-ступеневою механікою або 3-ступеневим автоматом.

Автомобіль готують до повної реставрації

Можливо, компанія продовжила б й надалі виготовляти один з найбільш незвичайних авто того часу, але в 1982 році Джона Де Лореана, засновника компанії, заарештували, звинувативши в продажу наркотиків. Пізніше суд виправдав Джона, але поки він «відбував термін», завод DMC в Північній Ірландії збанкрутував.