Картонний Lamborghini Aventador

Американський блогер Девід Джонс опублікував на своєму каналі докладне відео, у якому показано процес складання репліки Lamborghini Aventador. Як сировину майстер використав звичайний картон від упаковок побутової техніки.

В основі саморобки лежить дерев'яна рама, а колеса запозичені у велосипеда. Водійським кріслом служить пластиковий садовий стілець. Також тут є рульове управління, вікна і двері, що підіймаються. Інструкцію по збірці паперового автомобіля взяли з мережі.

Робота зайняла всього один місяць. Габарити моделі склали 3780 мм в довжину і 1650 мм в ширину. Девід Джонс розраховував отримати в ході аукціонних торгів не більше ніж 50 доларів, але в підсумку ціна склала 10,4 тис. доларів. Власником картонки на колесах став новозеландець, але вражає інше: всі виручені кошти блогер перевів в місцеву дитячу лікарню, де його вилікували від раку.

Цікаво, що цей «Авентадор» – не єдиний у своєму роді. Наприклад, недавно умільці з В'єтнаму показали свою версію гіперкара у виконанні SVJ з двигуном від мотоцикла. На реалізацію проєкту пішло п'ять місяців і 500 доларів. Щоправда, у цьому випадку машина мала інший каркас – зі сталевих труб, які знайшли на звалищі. Кузов теж зроблений з картону, а двері відчиняються вгору.