Перший McDonald’s на АЗС виявився популярним у столиці

«Співпраця з АЗС – напрям, який нам зараз потенційно цікавий і який ми плануємо розвивати у найближчі п’ять років», – говорить директор з розвитку McDonald’s Україна Віталій Стефурак в інтерв'ю «НафтоРинку».

Топ-менеджер McDonald’s зазначив, що компанія буде відкривати свої заклади переважно в окремих будівлях ресторанів, які розташовані поряд з автозаправними комплексами. При цьому буде можливість заїзду як на McDrive, так і на заправку.

У 2018 році перший McDonald’s на АЗС відкрився в Києві на Кільцевій дорозі. За цей час у McDonald’s оцінили результати роботи й вирішили, що співпраця була успішною. Тепер компанія розглядає можливість розташування ресторанів McDonald’s на інших АЗС, ведуться переговори з різними мережами АЗК.

Вимоги до операторів АЗС – це розмір земельної ділянки площею не менше 30 соток, вулиці з дуже інтенсивним автомобільним трафіком. Якщо говорити про міжміські траси, то це місця, які розташовані десь посередині між великими населеними пунктами. Також важливою є близькість до великих населених пунктів (наприклад, районних центрів).

Співпраця для власників АЗС має бути вигідною, адже McDonald’s не лише платитиме орендну плату, але й відсоток від продажів. Плани з розширення мережі McDonald’s на АЗС існують на найближчі п'ять років, певної кількості запланованих для відкриття таких закладів топменеджер не озвучив.