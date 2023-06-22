Команда проекту «20 тонн – на Херсон» зуміла перевиконати план допомоги у 5 разів

Транспортна компанія SAT, яка займається вантажними перевезеннями по всій Україні, разом з партнерами забезпечила жителів деокупованої частини Херсонської області життєво необхідною допомогою.

Ще наприкінці 2022, команда проєкту зуміла вп'ятеро перевиконати план, доставивши херсонцям 100 тонн волонтерських вантажів, замість попередньо запланованих 20 тонн. Наразі, компанія реалізовує ще 60 тонн допомоги.

«На старті першого проєкту "20 тонн – на Херсон" ми скромно поставили собі ціль – 20 тонн, адже думали, що це вже буде вагомим внеском для населення регіону. Коли ж ми одними з перших в’їхали в місто зі стартовими 20-ма тоннами овочів, то жахнулись надсумної реальності! Херсон, який ми побачили, навіть віддалено не нагадував те живе та сучасне місто, яким ми звикли його бачити. Натомість тут нас зустріли сірі вулиці, зруйновані будинки та виснажені люди, які майже втратили надію на допомогу», – розповів Артур Власов, Член наглядової ради компанії.

З початку повномасштабної війни SAT перевіз вже близько 700 тонн волонтерських вантажів як для потреб ЗСУ та населення

Тоді команда проекту зрозуміла, що це точно той випадок, коли «допомоги забагато не буває» і з новими силами взялася за пошук спонсорів, щоб доставити жителям Херсонщини якомога більше необхідної допомоги.

«І це зовсім не хвастощі! Для нас це – близько 20 тисяч жителів Херсонщини, які отримують не лише такі важливі для виживання речі, але й надію. Вони відчувають, що про них не забули», – коментує Артур.

В SAT визнають, що це був для них непростий період, адже попереду чекало чимало викликів:

координація підвезення допомоги з різних куточків України в режимі нон-стоп;

пошук водіїв-героїв, які зголосилися б їхати у небезпечний регіон, що досі перебуває під постійними обстрілами;

постійні затримки авто з волонтеркою на блокпостах;

загоряння складу з допомогою, у який влучив ворожий снаряд;

організація у Херсоні пунктів прийому допомоги;

обстріли росіянами волонтерських пунктів видачі допомоги.

«Важко передати словами момент, коли спостерігаєш, як завантажується та від’їжджає цілий 20-тонник з водою. Хіба ми могли колись подумати, що в нашій неймовірній країні може статись така ситуація, що українці опинились без найнеобхіднішого», – розповідає Ірина Лисенко, керівниця відділу маркетингу, яка виступила лідером та координатором проекту.

Компанія SAT активно підтримує жителів Херсонщини і зараз, коли регіон зіштовхнувся з наслідками російського теракту на Каховській ГЕС. До допомоги активно долучилися жителі Бучі, Києва, волонтери та ТМ Моршинська.

«За декілька днів нам вдалось неможливе – ми зібрали 60 тонн найнеобхіднішого для херсонців – човни, питну воду, харчові продукти, одяг. Їдемо у пекло, як і тоді восени, після деокупації. Не знаємо, що на нас чекає, серце завмирає тільки від думки, що регіон у воді. Вдячні кожному небайдужому українцю, який долучився до збору», – наголосили у SAT.

Водночас компанія подякувала своїм постійним партнерам, які активно долучалися до підтримки проєкту протягом усього часу його дії: Nova Ukraine, ТМ «Моршинська», ГО «Сильна Духом Україна», Дніпровська міська рада м. Київ, Бучанська міська рада, ГО «Вікінг», БФ «Підтримки Добровольчих Формувань Територіальних Громад», БФ «Допомоги Бучі», БФ «Зимна Вода», БФ Dům dobra, nadační fond, ГО «Міжнародний Благодійний Фонд «Майбутнє», БФ «Обереги України» та БФ «Рух-України».

При цьому компанія продовжує надавати допомогу українцям на деокупованих та інших територіях, де її потребують. Так, з початку війни SAT перевіз вже близько 700 тонн волонтерських вантажів як для потреб ЗСУ, так і населення.

«Допоможемо! Перевеземо! Переможемо!» – саме таким став слоган компанії з моменту повномасштабного вторгнення.