Чи зможе орендар-переселенець повернути сплачені гроші, залежить від власника житла

Деякі ВПО мають право на компенсацію 100% орендної плати за житло. Щоб її отримати, потрібно мати певний статус і виконати одну умову, пише сайт finance.ua з посиланням на народного депутата Павла Фролова.

Хто може отримати 100% компенсації

На 100% компенсації орендної плати можуть розраховувати переселенці з низьким доходом. Вони можуть скористатися цією можливістю вже зараз, але за однієї умови – потрібно укласти офіційний договір з орендодавцем.

Офіційний договір про оренду житла також потрібно зареєструвати в Пенсійному фонді, що займається нарахуванням субсидій, на оренду зокрема.

Важливо, що субсидія на оплату оренди діє паралельно зі субсидією на комунальні послуги – людина може скористатися обома пільгами, якщо має підстави отримувати їх.

Реальна складність

Проте в Україні більша частина ринку житлової оренди – в тіні. Це пов’язано з тим, що орендодавець має сплачувати з доходу від оренди 23% податків – 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Окрім того, він має щороку подавати декларацію про доходи.

У Верховній Раді говорять про те, щоб зменшити податкове навантаження на орендодавців, щоб стимулювати їхній вихід з тіні і дати можливість переселенцям отримувати пільги від держави.

Наразі ідеться про два варіанти податкового пом’якшення для орендодавців – 5% або 10-12%. Остаточного документа про це ще немає.