Українці, які втратили землю через війну, зможуть отримати іншу ділянку з державної або комунальної власності

Верховна Рада готується ухвалити в другому читанні законопроєкт №13174, що захищає права на землю тих українців, чиє житло або інші об’єкти нерухомості зруйновані під час війни. Про це повідомляє сайт zagorodna.com.

Мета законопроєкту – повернути колишнім власникам та їх спадкоємцям право отримати земельну ділянку на тих же умовах, що діяли до руйнування будівлі.

Про що законопроєкт

Згідно з чинним законодавством, якщо будівля зруйнована, право на землю під нею автоматично втрачається.

Законопроєкт №13174 пропонує змінити цю норму. На час воєнного стану власники зруйнованого майна та їхні спадкоємці зможуть безоплатно отримати земельну ділянку державної чи комунальної власності. Це може бути як приватизація без аукціону, так і оформлення оренди.

Документ також передбачає: