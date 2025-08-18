У деяких містах ціни зросли і оренда житла стала менш доступною

У деяких містах в Україні за оренду житла доводиться віддавати майже всю зарплату, а в деяких – менше третини. Наскільки доступною є оренда житла в різних українських містах в серпні 2025 року, пише сайт finance.ua з посиланням на дані профільного порталу ЛУН.

Однокімнатні квартири

Доступність оренди оцінюється за співвідношення ціни оренди до середньої зарплати в регіоні.

Сьогодні однокімнатні квартири – одні з найбільш затребуваних як на ринку оренди, так і на ринку купівлі нерухомості. Це призводить до того, що у великих містах за них доводиться віддавати левову частку зарплати. Наприклад:

Ужгород – 76% середньої зарплати;

Луцьк – 67%;

Львів – 65%;

Київ – 61%.

Найдешевше орендувати однокімнатні квартири у містах, що неподалік від фронту:

Харків – 18%;

Запоріжжя – 25%;

Миколаїв – 30%;

Дніпро, Одеса – 46%.

Варто додати, що в Дніпрі частка зарплати на оренду зросла на 2% у порівнянні з попередніми показниками, а в Одесі – на 9%.

Двокімнатні квартири

Таке житло теж користується неабияким попитом на українському ринку оренди, що пов’язано як з проживанням сім’ями, так і частково з прагненням людей до комфортних умов. Наразі ситуація із ціною оренди і середньою зарплатою така:

Київ – 93% середньої зарплати;

Ужгород – 88%;

Львів – 81%;

Харків – 27%;

Запоріжжя – 35%.

У Хмельницькому доступність житла в оренду покращилась на 11% – до 44% замість 55%. Водночас в Одесі через різке подорожчання частка витрат на оренду зросла на 21% – до 70% середньої зарплати.