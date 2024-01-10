Новий 2024 рік щойно розпочався, а в пресі, як українській, так і світовій, уже з’явилася маса сценаріїв евентуального розвитку ситуації на театрі воєнних дій в Україні. Сценаріїв оптимістичних, песимістичних чи компромісних. Але всі вони є не більше ніж ворожінням на кавовій гущі, допоки остаточно не вирішиться питання фінансової і військової допомоги Україні. А вирішення забуксувало і в Брюсселі, і у Вашингтоні.

Хоча зі Сполучених Штатів останнім часом надходять більш-менш обнадійливі новини. Республіканцям і демократам на Капітолійському пагорбі нарешті вдалося домовитися щодо розв’язання внутрішньої бюджетної кризи. Близьким до вирішення стало міграційне питання в США. Щойно це вдасться залагодити, як американські конгресмени перейдуть до проблеми допомоги Україні.

Компетентні джерела запевняють, що як у стані «партії осла», так і в таборі «слонів» існує чітке розуміння необхідності підтримати Україну в її боротьбі з російським агресором. Конгресмени усвідомлюють нагальність проблеми, а також розуміють, наскільки корисна українська перемога для інтересів самої Америки.

Щодо підтримки Європи, то наразі залишається єдина проблема – орбанівська Угорщина. Але й Будапешт останніми днями посилає сигнали про свою готовність до компромісу. Як пише авторитетне видання Politico з покликанням на свої джерела серед брюссельських дипломатів, керівництво Угорщини дало зрозуміти, що може припинити своє блокування використання бюджету Європейської Унії для надання грошей Україні, але лише за певної умови.

То в чому ж ця умова полягає? Як відомо, Євроунія обіцяла ухвалити чотирирічний пакет допомоги для України на суму 50 млрд євро. Це було б найкращим варіантом і для Брюсселя, і для Києва, бо позбавляло б необхідності щоразу повертатися до цього питання та щоразу наражатися на спротив як не Віктора Орбана, то когось на нього подібного. Орбан же, зі свого боку, добре розуміє, що це наразі він є важливою персоною, тримачем «золотої акції». Але щойно він дасть свою згоду на пакет української допомоги чи принаймні не заперечуватиме (вкотре самотньо сходить на каву у вестибюлі зали засідань Європейської Ради), то тут же вся його політична вага випарується, а він залишиться нікому не потрібною, всіма згордованою європейською парією.

Тож Орбан пропонує компромісне рішення, яке він репрезентував на бюджетному засідання Ради ЄУ, що відбулося 5 січня. За словами трьох джерел Politico, Будапешт дав зрозуміти, що може схвалити фінансування за умови, що уряди країн-членів ЄУ погодяться на те, щоб розбити цілий 50-мільярдний пакет на чотири окремих річних і відповідно щороку надавати Україні 12,5 млрд євро у вигляді грантів і кредитів. А отже відповідно щороку ухвалювати нове рішення щодо допомоги Україні.

Ну що ж, це вже щось, певне свідчення схильності Будапешта до компромісів, явне зниження того рівня ескалації, який угорський прем’єр продемонстрував на грудневому саміті ЄУ. Хтось навіть може здивувався: що ж то в лісі здохло, що той прикрий Орбан зненацька подобрішав? Чому він і далі не намагається всім пакостити, залишатися єдиною «Бабою Ягою, яка проти»?

А дещо таки сталося. Інші країни-члени, яким набридла така вкрай деструктивна позиція Угорщини (причому далеко не лише в питанні української допомоги), всерйоз заговорили про застосування щодо неї частини 2-ї статті 7-ї Договору про ЄУ. Вона передбачає позбавлення окремої країни права голосу в Раді ЄУ. Ба більше, депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював у Страсбурзі відповідну петицію. Депутат наголосив, що механізм ухвалення рішень у Євроунії застряг через єдину особу – Віктора Орбана. «Зараз або ніколи. Єдиний спосіб змусити його працювати – позбавити Орбана права голосу в Раді», – заявив Сарвамаа. Євродепутат зазначив, що в такий спосіб можна буде продемонструвати неприпустимість шантажу в ЄУ.

Очевидно, що всі ці дії, спрямовані на покарання Орбана, не могли його не налякати. Тому він вирішив принаймні побавитися в компроміс. З практичної точки зору, пропозиція Угорщини дала б Орбану право блокувати фінансування України з боку ЄУ щороку і при цьому вимагати від Брюсселя поступок за зняття вето. Нагадаємо, що в грудні Єврокомісія розблокувала вже близько 10 млрд євро для Угорщини, які були заморожені через порушення тамтешньою владою верховенства права, щоб він лише дозволив ухвалити рішення про початок перемовин з Україною про вступ.

Тепер побачимо, чи готова решта лідерів країн-членів Євроунії бавитися в запропоновані Угорщиною ігри чи таки налаштована раз і назавжди викорінити будь-який шантаж під час ухвалення рішень.

Дипломати з кількох столиць ЄУ вже виступили проти цього хитрого угорського плану, зазначивши, що рішення з року в рік позбавить Україну достатньої передбачуваності. Тож експерти стверджують, що ймовірність прийняття угорського компромісу є доволі низькою. В Євроунії налаштовані таки зламати опір Орбана й ухвалити чотирирічний план допомоги Україні одним пакетом або таки тимчасово позбавити Угорщини права голосу.

Якщо ж це не спрацює, то в запасі є план «Б». Про нього вже розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн: «Якщо цього не станеться, то виконавча влада ЄУ готує запасний план, щоб подолати непоступливість Будапешта і продовжити виділення грошей Україні без участі Угорщини». План «Б» передбачає, що 26 із 27 країн Євроунії домовляться про створення позабюджетного фонду для фінансування української допомоги.