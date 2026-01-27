Навчання після 01.01.2004 може бути зараховане до страхового стажу за умови сплати страхових внесків

Окрім періодів офіційного працевлаштування, частина українців може зарахувати періоди навчання до страхового стажу. Хто саме має право на таке зарахування та які документи потрібно надати?

Помічниця юриста у Адвокатському об’єднанні «Максим Боярчуков та партнери» Ірина Заквацька пояснювала для УНІАН, що на початку січня 2004 року в Україні відбувся перехід від трудового стажу до страхового, бо набрав чинності закон «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування». Цим документом стаж привʼязано не до навчання чи записів у трудовій книжці, а до сплати страхових внесків до Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді зазначали, що період навчання до 1 січня 2004 року за денною формою здобуття освіти у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі зараховується до стажу роботи.

Якщо у трудовій книжці немає інформації про навчання, то потрібен диплом чи інший документ, який підтверджує період навчання.

Навчання після 01.01.2004 може бути зараховане до страхового стажу за умови сплати страхових внесків на умовах добровільної участі у пенсійному страхуванні.

«На практиці більшість проблем із зарахуванням стажу виникають через те, що у Пенсійному фонді немає інформації про період навчання», – зазначає Ірина Заквацька.

Помічниця юриста радить самостійно перевірити, чи зарахували вам період навчання до страхового стажу. Це можна зробити через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду або звернутись до територіального органу Пенсійного фонду.