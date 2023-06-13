Екс-посадовця спіймали на зловживаннях під час закупівлі щебеню

Колишнього керівника комунального підприємства у Яворівському районі Львівщини підозрюють у службовій недбалості, що завдала збитків на 2,3 млн грн. Комунальник перерахував постачальнику гроші за таку кількість щебеню, якої насправді поставлено не було.

За даними Львівської обласної прокуратури, селищний посадовець уклав договір з однією зі львівських фірм про закупівлю та зберігання 9 тис. тонн щебеню на суму понад 5 млн грн. Він підписав акт прийому-передачі товару та перерахував кошти на рахунок постачальника.

«Однак, екс-директор не перевірив на складі товариства наявність закупленого та поставленого товару відповідно до вищевказаного договору. Щебеню реально було поставлено лише 5 тис. тонн. Внаслідок службової недбалості підозрюваного державі завдано збитків на загальну суму понад 2,3 млн грн», – повідомили в прокуратурі.

Екс-посадовцю оголосили підозру за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ), невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Винуватцю загрожує до п'яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та штраф.