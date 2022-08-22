Затримання відбулося на автозаправці біля Львова

Голову земельної комісії Івано-Франківської ОТГ на Львівщині, керівника місцевого комунального підприємства «Благоустрій-Янів» Романа Спільника затримали на хабарі 38 тис. грн.

Затримання відбулося у п’ятницю, 19 серпня, на автозаправці біля Львова, повідомили ZAXID.NET в правоохоронних органах.

Романа Спільника підозрюють у наданні у користування техніки комунального підприємства за хабарі. Його затримали на гарячому під час отримання частини хабара у сумі 38 тис. грн. Водночас, офіційної інформації про оголошення йому підозри поки що немає. Як пояснили ZAXID.NET у правоохоронних органах, наразі тривають слідчі дії.

Голова Івано-Франківської ОТГ Ірина Перун у коментарі ZAXID.NET підтвердила інформацію про затримання, водночас запевнила, що їй невідомі обставини. На її думку, затримання не може бути пов’язане з земельними справами, оскільки від початку воєнного стану жодних земельних питань селищна рада Івано-Франкового не розглядала і не приймала.

Роман Спільник зареєстрований як ФОП у селі Вороців Яворівського району, займається підприємницькою діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Також є керівником комунального підприємства «Благоустрій-Янів» та головою земельної комісії Івано-Франківської ОТГ.