Десантіс оголосив про намір балотуватися на посаду президента США і може скласти конкуренцію Дональду Трампу

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс, який є одним із можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії, змінив свою позицію щодо війни і президента РФ Владіміра Путіна. Про це 23 березня повідомило CNN.

Тепер ймовірний конкурент Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США від Республіканської партії почав називати очільника Російської Федерації воєнним злочинцем, якого треба почати притягати до відповідальності за розпочату війну проти України.

«Я думаю, що він воєнний злочинець. США не визнають Міжнародний кримінальний суд... але я вважаю, що він має відповідати», – заявив він.

При цьому раніше війну в Україні він назвав «територіальною суперечкою», і національному інтересу США шкодить така допомога Києву. Після цього він був розкритикований своєю Республіканською партією і наразі змінив риторику. Рон Десантіс заявив, що якби міг за дві секунди повернути Україні повністю всі території – він би це зробив не замислюючись.

А ось зі збільшенням постачань зброї та можливою участю військ США у війні в майбутньому він категорично незгодний, оскільки це веде лише до ескалації.

«Саме це я завжди мав на увазі. Однак Росія помилилася, коли вторглася. Вони помилилися, коли забрали Крим. Я не думаю, що це закінчиться перемогою Путіна. Я не думаю, що український уряд буде скинутий ним, і я думаю, що це добре», – повторив він.

Нагадаємо, губернатор Флориди Рон Десантіс, який є одним із можливих кандидатів у президенти від Республіканської партії, заявив, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом США.

Хоча Десантіс визнав, що «метою має бути мир», він попередив, що надсилання військ або сучасної зброї, як-от винищувачі F-16 і ракети великої дальності, «ризикує втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої фази війни між двома найбільшими ядерними державами світу». Раніше Десантіс оголосив про намір балотуватися на посаду президента США, чим може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.