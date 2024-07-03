Під час аукціону стартова ціна за об'єкт зросла у 34 рази

У понеділок, 1 липня, відбувся аукціон з продажу консервного цеху в смт Рокитне Сарненського району. Переможною у третьому раунді стала ставка Лідії Мидловець, яка запропонувала за об’єкт 2,2 млн грн, що у 34 рази перевищило стартову ціну.

Фонд Держмайна України виставив приміщення консервного цеху на приватизацію 20 червня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 64,4 тис. грн. В описі об’єкту вказали, що він розташуваний в смт Рокитне Сарненського району, поруч із водосховищем Бунєв та автомобільним шляхом Т1814. Новий власник також отримає три прибудови, загальною площею 1492,8 м².

Онлайн-аукціон відбувся 1 липня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли шестеро учасників. Переможною стала ставка Лідії Мидловець, яка запропонувала за об’єкт 2,2 млн грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможниця також має сплатити ПДВ – 440 тис. грн.