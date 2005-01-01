Конституційний суд Молдови призупинив повноваження президента Додона

Президент Молдови Ігор Додон

Конституційний суд (КС) Молдови тимчасово припинив повноваження президента Ігоря Додона, суд постановив у вівторок на вимогу групи депутатів від правлячої коаліції, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Рішення обумовлено тим, що на минулому тижні Ігор Додон повторно відхилив запропоновані прем'єр-міністром кандидатури п'яти міністрів і двох віце-прем'єрів. Згідно із законодавством, президент має право відхиляти кандидатури тільки один раз.

Конституційний суд ухвалив, що обов'язки президента тимчасово переходять до голови парламенту або прем'єр-міністру. У найближчі дні один з них підпише укази про призначення нових членів уряду.

Нагадаємо, наприкінці грудня депутати від Демократичної партії Молдови звернулися до Конституційного суду з вимогою констатувати обставини, за яких необхідне тимчасове виконання обов'язків президента.

Свої вимоги демократи обґрунтовують повторною відмовою президента Ігоря Додона підписати указ про призначення нових членів уряду, запропонованих Демпартією. Звернення в КС подали депутати-демократи Сергій Сирбу і Корнеліу Падневич.