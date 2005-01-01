У Молдові депутати попросили суд тимчасово відсторонити президента Додона

СвітОлег Костюк, сьогодні, 18:3032560

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У Молдові депутати попросили суд тимчасово відсторонити президента Додона
фото dpa
Проросійський Ігор Додон блокує призначення проєвропейського уряду Павла Філіпа

Депутати від Демократичної партії Молдови звернулися до Конституційного суду (КС) з вимогою констатувати обставини, за яких необхідне тимчасове виконання обов'язків президента. Про це повідомляє портал Newsmaker.md.

Свої вимоги демократи обґрунтовують повторною відмовою президента Ігоря Додона підписати указ про призначення нових членів уряду, запропонованих Демпартією. Звернення в КС подали депутати-демократи Сергій Сирбу і Корнеліу Падневич.

«Ми попросили КС вирішити інституційну кризу, спровоковану повторною відмовою президента призначити нових міністрів», - сказав Сирбу.

За його словами депутати попросили суддів розглянути їх запит терміново. При цьому парламентарій висловив надію, що до Різдва «у нас буде функціональний уряд».

«Можливо, це буде неприємний подарунок президенту на Новий рік, але він сам спровокував цю кризу», - підсумував депутат.

Зауважимо, що раніше сьогодні президент Молдови Ігор Додон вкотре відхилив кандидатури на посади міністрів, запропоновані прем'єр-міністром Павлом Філіпом, пославшись на те, що вони
«продемонстрували посадову невідповідність, відсутність професіоналізму і сумний опортунізм на своїх попередніх посадах і у своїй попередній діяльності».

Як інформував ZAXID.NET, згідно з рішенням Конституційного суду від 17 жовтня, тимчасово виконувати обов'язки президента і підписати указ про призначення в разі потреби можуть спікер парламенту або прем'єр-міністр. Саме так без підпису президента Додона призначили міністра оборони Еуджена Стурзу. Тоді КС ухвалив, що обставиною, через яку виправдане тимчасове виконання обов'язків голови держави, є факт відмови Ігоря Додона виконувати свої конституційні обов'язки.

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