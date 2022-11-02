Конституційний суд підтвердив конституційність закону про скасування недоторканності депутатів Верховної Ради, ухвалений три роки тому. У висновку суду підтверджено, що процедура ухвалення закону відповідала Конституції та не порушувала її.

Звернення до Конституційного суду з проханням перевірити цей закон подали 50 нардепів, переважна більшість з них – із забороненої партії ОПзЖ. Вони наголошували, що закон нібито ухвалили з порушенням процедури.

«Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності законом не було порушено, Конституційний суд України визнав оспорюваний закон такими, що відповідає Конституції України», – йдться в повідомленні суду від 1 листопада.. Повний текст рішення оприлюднять у середу, 2 листопада.

3 вересня 2019 року Верховна Рада у другому читанні проголосувала за зняття депутатської недоторканності, законопроект підтримали 373 депутати. проте уже в січні 2020 року група з 50 депутатів (переважно із забороненої нині ОПЗЖ) звернулася до Конституційного суду з проханням визнати цей закон неконституційним.