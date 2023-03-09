Компанія тимчасово припинила діяльність від початку повномасштабного вторгнення

Один із найбільших контейнерних перевізників Maersk відновлює пряме бронювання в Україну з усього світу. Данська компанія відновлює бронювання, щоб полегшити проблему з логістичними перевезеннями до України.

Про відновлення роботи в Україні компанія Moller-Maersk повідомила у понеділок, 6 березня. Перші щотижневі баржеві сполучення проходять з порту Констанца в Румунії до порту Рені в Україні.

«Логістичні операції в країні та за її межами залишаються складними, однак ми раді повідомити вам, що компанія Maersk тепер може пропонувати пряме бронювання в Україну з усього світу, полегшуючи проблему, яка часто виникала протягом минулого року», – повідомили у прес-службі компанії.

У Maersk зазначили, що компанія готова приймати нові прямі замовлення клієнтів для перевезень у порт Рені. Бронювання залежатиме від робочої спроможності та належної документації. Клієнти мають підписати юридичну домовленість щодо можливих ризиків під час повномасштабної російської агресії.

У березні 2022 року, після початку повномасштабної російсько-української війни, Moller-Maersk заявила, що повністю виходить з російського ринку та відкликає бронювання до країни-агресорки. До квітня 2022 року компанія вивезла всі свої контейнери з Росії, а в лютому 2023 року оголосила про продаж своїх логістичних активів.