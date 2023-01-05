Логістичний центр «Євротермінал» у Одесі через кіпрську компанію належить громадянам Росії

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майно та корпоративні права одного з найбільших в Україні логістичних центрів «Євротермінал» у Одесі. Серед власників компанії є громдяни Росії, яких підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки, службовці ТОВ «Євротермінал» у період із 1 січня 2021 року по 1 червня 2022 року завищили податковий кредит із податку на додану вартість під час проведення фінансових операцій із низкою компаній на загальну суму 18,33 млн грн.

У межах кримінального провадження Шевченківський районний суд Києва арештував ТОВ «Євротермінал», в тому числі на центральний офіс компанії та будівлі вантажного митного комплексу «Сухий порт». Загалом йдеться про 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо) та дев'ять автомобілів. Також заарештовані корпоративні права компанії.

Через територію «Євротерміналу» проходить єдина дорога до Одеського морського порту. Проїзд та місце відстою фур там платне. Зараз держава будує нову дорогу в обхід логістичного центру, аби забезпечити безкоштовний проїзд до порту.

Основним власником ТОВ «Євротермінал» є кіпрська Northington Holdings Ltd. Детективи БЕБ під час обшуків знайшли докази, що підтверджують російське громадянство бенефіціарів цієї компанії.