Антимонопольний комітет оштрафував компанію «Орімі Україна» (ТС Трейд), що випускає кавову та чайну продукцію під відомими торговими марками Greenfield та «Жокей», на 80 млн грн. АМКУ з’ясував, що власниця компанії, яка офіційно є громадянкою Великої Британії, є родичкою російського підприємця. Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 22 грудня.

ТОВ «Орімі Україна» випускає каву та чай під торговельними марками Greenfield, TESS, «Принцеса Гіта», «Принцеса Канді», «Принцеса Нурі» та «Принцеса Ява», Jardin, Piazza del Caffe та «Жокей». Антимонопольний комітет відкрив справу проти «Орімі Україна» за заявою рітейла «Восторг».

Зазначається, компанія розіслала торгівельним мережам та дистриб’юторам електронного листа з заявою про те, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема і мажоритарний бенефіціар корпоративних прав Вероніка Касьяненко, не пов’язані з Росією. У листі наголошувалося, що вона є громадянкою Великої Британії останні 10 років та не веде бізнес у Росії.

Однак рітейл «Восторг» просив АМКУ перевірити інформацію про те, що компанія «Орімі Україна» може бути пов’язана з російською компанією «Орими Трэйд», власниками якої є російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич.

Своєю чергою, в «Орімі Україна» зазначили, що їм нічого не відомо про зв’язки власниці з Сергієм Касьяненком. Однак АМКУ довів, що між ними є родинні зв’язки. За приховування цієї інформації Антимонопольний комітет оштрафував «Орімі Україна» на 80 млн грн.