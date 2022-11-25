Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував компанії, пов’язані з «Північним потоком-2» на. Йдеться про компанії «Альянс Холдинг» та «Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн», які не надали на вимогу АМКУ інформації про зв’язок із міжнародними компаніями, причетними до «Північного потоку-2»

Як повідомили у прес-службі Антимонопольного комітету, ці компанії, а також компанія «Басф Т.О.В», щодо якої продовжується розслідування, пов'язані з проектом «Північний потік-2».

У вересні 2021 року АМКУ проаналізував дії низки іноземних газових компаній, зокрема, щодо укладання ними угод про фінансування проекту «Північний потік-2» та розподіл повноважень між його учасниками.

За підсумками цього аналізу АМКУ визначив три пов'язані компанії, які працюють в Україні. У комітеті уточнюють, що вони не є безпосередніми учасниками проекту.

Цим компаніям АМКУ направив вимоги, аби вони підтвердили або спростували співпрацю з іноземними компаніями. Жоден із компаній не виконав вимоги антимонопольного комітету. За це АМКУ наклав на «Альянс Холдинг» штраф 43,4 млн грн, а на «Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн» – 3,9 млн грн.