Контрабандисти приховали 17 тис. пачок сигарет у торф’яних брикетах

За документами водій перевозив паливні брикети

У пункті пропуску «Краківець -Корчова» у вантажі виявили майже 17 тис. пачок контрабандних сигарет. Їх мешканець Львівщини приховав у торф’яних пресованих паливних брикетах.

Як інформує прес-служба ДФС Львівщини, водій з Львівщини надав для митного контролю товаросупровідні документи, за якими мав доставити на підприємство в Празі майже 22 тонни торф’яних пресованих паливних брикетів.

Однак під час поглибленого огляду в поліетиленових мішках разом із торф’яними паливними брикетами виявили сигарети, які сховали в прозорих герметичних упакуваннях, обклеєних плівкою. Загалом було приховано 16600 пачок сигарет. Їхню вартість оцінюють у майже 500 тис. грн.

фото прес-служби ДФС Львівщини

Складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети вилучили.