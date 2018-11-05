Мешканка Львівщини перевозила у паливному баку автомобіля майже 8 кг бурштину

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 09:126650

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Мешканка Львівщини перевозила у паливному баку автомобіля майже 8 кг бурштину
фото Мостиського прикордонного загону
У паливному баку жінка перевозила майже 8 кг бурштину

Цієї ночі в пункті пропуску «Краковець-Корчова», що на кордоні з Польщею, правоохоронці попередили дві спроби незаконного перевезення через кордон каміння бурштину та сигарет. В першому випадку прикордонники виявили майже 8 кг «сонячного» каміння та 139 пачок сигарет, у іншому – 250 пачок сигарет.

«Прикордонники відділу «Краковець» отримали оперативну інформацію про можливе приховане перевезення через кордон товарів та предметів у тайниках автомобілів подорожніх. Після опівночі прикордонний наряд направив на поглиблений огляд мікроавтобус марки Mercedes-Benz. У паливному баку автомобіля прикордонники знайшли майже 8 кілограмів необробленого каміння бурштину та 139 пачок цигарок», – повідомили в прес-службі Мостиського прикордонного загону.

За кермом автомобіля Mercedes-Benz перебувала 22-річна мешканка Львівщини.

Усі фото Держприкордонслужби України

Через годину після цього випадку прикордонники оглядали мікроавтобус Opel, яким керував 34-річний житель Львівської області. Після перевірки та демонтажу резервуара правоохоронці дістали з нього 250 пачок сигарет.

В обох випадках цигарки та каміння вилучили працівники митниці ДФС України, які в подальшому займаються цими справами.

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