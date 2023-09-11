Нацгвардійця затримали під час виконання ворожого завдання

Служба безпеки України затримала в Києві ще одного агента російських спецслужб, який займався підготовкою нових повітряних атак росіян на об’єкти критичної інфраструктури міста. Ним виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року.

Як повідомила СБУ в понеділок, 11 вересня, щоб залучити військового до негласної співпраці, Федеральна служба безпеки Росії задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ.

«Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони», – сказано в повідомленні СБУ.

Усю отриману інформацію російський агент направляв своєму керівнику через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За кожне виконане завдання обидва учасники отримували від свого куратора з ФСБ від 100 до 1 тис. доларів. Як пояснили в СБУ, сума залежала від складності проведеної роботи й важливості здобутої інформації. СБУ стверджує, що розвідувальна інформація була потрібна окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

Контрактника Нацгвардії затримали під час виконання ворожого завдання. Під час обшуків за місцем його проживання у Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому й чинному нацгвардійцям про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Контрактник Нацгвардії вже перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення. Також СБУ повідомила, що тривають заходи щодо притягнення до відповідальності колишнього нацгвардійця, який перебуває за кордоном