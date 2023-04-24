Смачне, просте та корисне печиво. Чим солодша морква, тим смачнішим воно вийде.

Інредієнти:

морква 2 шт.

курага 100-150 г

мед 1-2 ст. л.

борошно 1 ст. л.

сода на кінчику ножа, погашена лимонним соком

олія для змащування

дрібка кориці

За бажанням печиво можна прикрасити горіхами (фото Рroducteurslaitiersducanada.)

Моркву натерти на тертці, залити медом і поставити в холодильник на 2-4 години. Курагу промити, замочити у гарячій воді на півгодини, пропустити через м'ясорубку. Моркву вийняти з холодильника, злити сік.

Перемішати моркву та курагу, додати борошно, соду. Сформувати кульки. Посипати їх корицею. Змастити деко або пательню олією, викласти на неї кульки, запекти в духовці при 170°приблизно 20 хвилин.