Рецепти
Корисне печиво з моркви та кураги. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Смачне, просте та корисне печиво. Чим солодша морква, тим смачнішим воно вийде.
Інредієнти:
- морква 2 шт.
- курага 100-150 г
- мед 1-2 ст. л.
- борошно 1 ст. л.
- сода на кінчику ножа, погашена лимонним соком
- олія для змащування
- дрібка кориці
За бажанням печиво можна прикрасити горіхами (фото Рroducteurslaitiersducanada.)
Моркву натерти на тертці, залити медом і поставити в холодильник на 2-4 години. Курагу промити, замочити у гарячій воді на півгодини, пропустити через м'ясорубку. Моркву вийняти з холодильника, злити сік.
Перемішати моркву та курагу, додати борошно, соду. Сформувати кульки. Посипати їх корицею. Змастити деко або пательню олією, викласти на неї кульки, запекти в духовці при 170°приблизно 20 хвилин.
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