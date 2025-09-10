10 вересня один із найвідоміших та найпривабливіших британців відзначає день народження. Актору Коліну Ферту виповнюється 65 років. Йому часто дістаються ролі аристократів в історичних картинах та вишуканих інтелігентних чоловіків у сучасних. Він – король, професор та письменник. Проте слава не відразу прийшла до актора. Колін Ферт розпочав кар'єру в 1984 році, проте звернув на себе увагу глядачів повною мірою лише через 10 років. Але з того часу маю репутацію актора, який може зіграти будь-що. Пропонуємо добірку його найкращих ролей.

«Гордість та упередження» (Pride and Prejudice,1995)

Мінісеріал за мотивами однойменного роману Джейн Остін стала доленосною в кар'єрі Коліна Ферта. Роль містера Дарсі принесла йому статус зірки. Пригадуєте, як Бріджит Джонс дивилась сцену біля озера? Так от: вона така була не сама. Сцена з купанням Дарсі була визнана «одним із найпривабливіших моментів в історії телебачення Британії», і саме цей фільм надихнув Гелен Філдінг на серію книг про Бріджіт Джонс. Згодом Ферт виконає роль головного персонажа з тим самим прізвищем Дарсі у фільмах, знятих за її романами.

Молода дівчина Елізабет є дочкою небагатого поміщика з провінції. Крім неї містер Беннет виховав ще чотирьох дочок. З огляду на те, що чоловік так і не став батьком спадкоємця, йому довелося заповідати все своє майно далекому родичу. Саме через це, втративши батька, дівчата практично втрачають дах над головою. Через якийсь час їх новим сусідом стає містер Бінглі, до якого в гості приїздить містер Дарсі. Вдова Бінглі сподівається, що одна з її дочок сподобається сусідові.

«Дівчина з перловою сережкою» (Girl with a Pearl Earring, 2003)

У стрічці, знятій за романом Трейсі Шевальє, актор зіграв одного з найбільших голландських художників Яна Вермеєра. Зворушлива та чуттєва історія отримала три номінації на премію «Оскар», дві номінації на «Золотий глобус». Молода дівчина Гріт працює служницею в будинок великого художника. Спочатку їй довіряють лише найбруднішу роботу. Художник звертає увагу на кмітливу служницю і навіть довіряє їй змішувати фарби. Поступово господар і служниця зближуються. Гріт починає позувати для нової картини художника.

«Легка поведінка» (Easy Virtue, 2008)

Екранізація п'єси Ноеля Кауорда, яка відбулася через 80 років після того, як Альфред Гічкок поставив фільм у 1928 році. Дія відбувається між світовими війнами. Подружжя Віттекерів з нетерпінням чекає повернення свого сина Джона з континенту. Але він повертається не сам: його супроводжує наречена, яка до того ж є автогонщицею. Ларіта думає, що вони з Джоном приїхали лише познайомитися з батьками, але там на них чекають несподіванки.

У цьому фільмі Колін Ферт та Джесіка Біл танцюють танго (композитор Маріус Де Фріз), що є у цьому випадку танцем волі та непокори. Після такого танцю вже нічого не може залишатись таким, як було.

«Мама міа!» (Mamma Mia!. 2008)

Для героїв мюзиклу «Мамма Мія!» ідеальним супроводом для літнього відпочинку стали шлягери шведської групи «ABBA». А ще тут знімались неперевершена Меріл Стріп, Пірс Броснан, Колін Ферт та інші. І всі співають самі. Як можуть.



Софі готується до весілля, вона хоче запросити всіх своїх друзів і зробити свято незабутнім. Але є те, що затьмарює радість від майбутнього свята. Софі все життя росла без батька, її виховувала лише мати. Багато років дівчина намагалася дізнатися таємницю про свого тата, але сувора Донна відмовлялася розкривати ім'я свого партнера. Виявилось, що у неї було одночасно три кавалери! І один із них – Ферт.

«Самотній чоловік» (A Single Man, 2009)

Дія відбувається у шістдесяті роки минулого століття на околицях Лос-Анджелеса. Викладач англійської літератури Джордж Фальконер страждає від тяжкої втрати, не знаходячи собі місця у раптово посірілому світі самотності і безсилля. Його коханий партнер Джим загинув в автокатастрофі вісім місяців тому, Джордж не може прийти до тями. У чому сенс його подальшого життя і яка цінність навколишнього світу, в якому немає коханої людини? Ці питання кожен день він ставить перед собою, борючись з бажанням приєднатися до Джима на небесах. Але надія все-таки приходить до Джорджа зовсім з несподіваного боку.

Картині Тома Форда принесла Ферту першу номінацію на «Оскар», приз Венеціанському кінофестивалі та премію BAFTA.

«Король говорить!» (The King's Speech, 2010)

В історичній трагікомедії «Король каже!» Ферт зіграв короля Великобританії Георга. Роль персонажа, що затинається, була дуже виснажливою, за визнанням актора, і саме вона принесла Коліну Ферту «Оскар» та інші нагороди.

Один із синів короля Британії Георга 5, герцог Альберт, з дитинства затинається, його мова стає нечіткою і мало хто може його зрозуміти. Щоб впоратися з цим Альберт відвідує різних лікарів, ось тільки від них немає ніякої користі. Його дружина знаходить контакти одного іноземного фахівця, на прізвище Лог. Чоловік зарекомендував себе як хороший лікар, всі його пацієнти показують блискучі результати. Бентежить лише одне: суперечливі методи лікування.

«Сходи» (The Staircase, 2022)

В основу серіалу ліг судовий процес, що став одним з найдовших в історії штату Північна Кароліна. Відомий американський письменник Майкл Петерсон (Колін Ферт) телефонував до 911 та повідомив, що його дружина Кейтлін впала зі сходів і розбила голову, але вона ще жива. «Швидка» знайшла жінку уже мертвою. Майкла звинуватили у вбивстві дружини. Дізнавшись подробиці трагедії, численні родичі письменника – п’ятеро рідних і названих дітей, а також дядьки, тітки та колишні дружини – розділилися. Одні були впевнені в його невинності, інші вважали його вбивцею. Судова справа тягнулась 17 років.

«Локербі: У пошуках правди» (Lockerbie: A Search for Truth, 2025)



В основі серіалу – реальні події, описані у документальному романі доктора Джима Свайра та Пітера Біддульфа «Вибух у Локербі: Батько у пошуках справедливості». Йдеться про вибух та аварію пасажирського літака у 1988 році над шотландським містом Локербі, внаслідок якого загинули 270 людей: 259 тих, хто перебував на борту та 11 жителів міста. Ця трагедія увійшла в історію як найбільший теракт в історії Нової Англії. Міжнародне розслідування тривало три роки, а остаточне звинувачення прозвучало лише у 2022 році. Дочка Джима Свайра загинула під час вибуху літака. Тож батько розпочинає власне розслідування.