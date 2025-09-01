У деяких професіях є свої табу. Для викладачів, звісно, це стосунки з учнями. А для кіно заборонені теми завжди є цікавими. Тож тема кохання між учнями та викладачами є частою у фільмах. Розповідаємо про найкращі стрічки на цю тему.

«Піаністка» (La Pianiste, 2001)

«Піаністка» – один із найкращих фільмів режисера Міхаеля Ханеке за мотивами однойменного роману Ельфріди Єлінек, що удостоївся Гран-прі Каннського кінофестивалю. Головна героїня Еріка – професорка Віденської консерваторії. Утім на тлі небесної музики Шуберта розгортається садомазохістська драма, далека від небесних сфер. Головні ролі зіграли Ізабель Юппер, Бенуа Мажімель, Ані Жірардо.

«Скандальний щоденник» (Notes on a Scandal, 2006)

На нове місце роботи приїжджає викладачка з мистецтва Шеба Гарт. У цій школі вже багато років викладає історію Барбара Коветт, з якою Шеба швидко встановлює теплі і дружні відносини. Одного разу Барбара випадково дізнається про таємний роман Шеби з одним зі своїх учнів, пʼятнадцятирічним Стівеном Коннолі. Коветт вирішує шантажувати її цим фактом, щоб примусити вступити з нею в звʼязок. Головні ролі зіграли Джуді Денч, Білл Наї, Кейт Бланшетт.

«Елегія» (Elegy, 2007)

Професор літератури Девід Кепеш кілька років тому залишив сім’ю заради свободи та пригод. Чоловік заводить легкі інтрижки з молоденькими подружками, насолоджуючись кожною миттю життя. Проте його життя різко міняється, коли на горизонті з’являється вродлива кубинка з католицької родини та розбиває серце старого плейбоя. Головні ролі зіграли Пенелопа Крус, Бен Кінгслі, Денніс Гоппер, Патріша Кларксон.

«Прекрасна смоковниця» (La belle personne, 2008)

Після смерті матері 16-річна Жуні змушена перейти до нової школи, де навчається кузен Матіас, який знайомить її зі своїми друзями. Більшість хлопців хочуть зустрічатися з чарівною Жуні, але вона вибирає Отто – найнепримітнішого серед них. Однак пізніше її охоплює пристрасть до Немура, вчителя італійської мови. Їхній роман заздалегідь приречений, але головна героїня не бажає придушувати в собі почуття, що спалахнули, і наполегливо намагається здобути щастя. Головні ролі зіграли Луї Гаррель та Леа Сейду.

«Дівчина Міллера» (Millerʼs Girl, 2024)

Старшокласниця Каіро Світ (Дженна Ортега) живе одна у розкішному маєтку у штаті Теннессі. Її батьки безупинно мандрують, тож дівчина насолоджується свободою. Починається новий навчальний рік. Вчитель з англійської містер Джонатан Міллер (Мартін Фрімен) вражений тим, що Каіро прочитала усі книжки з наданого списку. Високий рівень знань дівчини спонукає Джонатана дати їй особливе творче завдання. Каіро має написати оповідання у стилі свого улюбленого письменника. Те, що прочитав викладач, перевертає з ніг на голову його розмірене та нудне життя.

Фільм, що балансує на межі жанрів, створений дебютанткою Джейд Голлі Бартлетт. Вона ж є й авторкою сценарію. 21-річна Дженна Ортега знову грала школярку. Зірка «Шерлока» та «Гобіта» Мартін Фрімен зіграв її викладача. Сценарій до фільму був готовий ще у 2016 році і відтоді був у списку кращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду.