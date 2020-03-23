У двох народних депутатів України є підозра на коронавірус Covid-19

В Олександра Лукашева – підозра на коронавірус

У народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ) Олександра Лукашева, а також у народного депутата від «Слуги народу» Руслана Горбенка підозрюють коронавірус.

Спершу в понеділок, 23 березня, «Українська правда» з посиланням на свої джерела в депутатському корпусі повідомила, що коронавірус в Лукашева підтвердився. Видання на «поінформовані джерела» писало, що лабораторний тест на Covid-19 дав позитивний результат. Але після появи цієї інформації лукашев її заперечив.

«Хочу спростувати чутки, які поширюють деякі колеги. На даний момент аналіз не виявив у мене коронавірусу. Однак я звернувся до лікарів для додаткового обстеження, тому що кілька днів тримається температура близько 37. Буду тримати вас у курсі, і прошу журналістів не поширювати фейки», – написав Лукашев у Facebook.

На позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня Лукашева не було. Востаннє він був на освітньому комітеті 10 березня.

Зазначимо, що Олександр Лукашев обіймає посаду першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. 1 квітня йому виповниться 44 роки.

Крім того, підозра на коронавірус є і в народного депутата від «Слуги народу» Руслана Горбенка. Він повідомив, що вже здав два тести, які показали протилежні результати, тож зараз чекає результатів третього тесту.

За словами Горбенка, 18 березня увечері в нього піднялася температура, 19 березня з’явився кашель, потім полегшало, 21 березня він приїхав до лікарні і наполіг, щоб йому зробили рентген, оскільки при прослуховуванні все начебто було добре.

Депутат додав, що під час дослідження у нього виявили лівостороннє запалення легень.

Нагадаємо, першим народним депутатом, у якого виявили коронавірус, став Сергій Шахов. Пізніше повідомлялося, що коронавірус виявили у народного депутата Сергія Вельможного, але «Українська правда» в понеділок повідомила, що коронавірус виявили лише в його сина.