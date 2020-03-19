Коронавірус виявили у дружини народного депутата Сергія Шахова
У Сергія Шахова виявили коронавірус після його повернення з Європи
Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, є дружина народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
«У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості», – повідомила в четвер, 19 березня, Київська облдержадміністрація.
У коментарі «Українській правді» Шахов розповів, що коронавірус підтвердили у його сестри, проте пізніше подзвонив у редакцію і повідомив, що насправді діагноз Covid-2019 підтвердився у його дружини, а мати та сестра ще чекають на результати. Уся сім'я Шахова наразі ізольована.
Також у відеозверненні Шахов заявив, що коронавірус виявили саме в його дружини.
Щодо свого самопочуття, то депутат зазначив, що час від час у нього піднімається температура.
Шахов пообіцяв двічі на добу виходити на зв'язок у прямому ефірі Facebook.
У Київській ОДА додали, що наразі в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 – у Києво-Святошинському районі, 1 – у Броварах, але там коронавірус Covid-19 не підтвердився.
Загалом, станом на ранок 19 березня в Україні виявили 16 випадків коронавірусу, дві людини померли.