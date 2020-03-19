Коронавірус виявили у дружини народного депутата Сергія Шахова

Народний депутат Сергій Шахов повідомив, що у його сестри і дружини також виявили коронавірус

Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, є дружина народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

«У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості», – повідомила в четвер, 19 березня, Київська облдержадміністрація.

У коментарі «Українській правді» Шахов розповів, що коронавірус підтвердили у його сестри, проте пізніше подзвонив у редакцію і повідомив, що насправді діагноз Covid-2019 підтвердився у його дружини, а мати та сестра ще чекають на результати. Уся сім'я Шахова наразі ізольована.

Також у відеозверненні Шахов заявив, що коронавірус виявили саме в його дружини.

Щодо свого самопочуття, то депутат зазначив, що час від час у нього піднімається температура.

Шахов пообіцяв двічі на добу виходити на зв'язок у прямому ефірі Facebook.

У Київській ОДА додали, що наразі в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 – у Києво-Святошинському районі, 1 – у Броварах, але там коронавірус Covid-19 не підтвердився.

Загалом, станом на ранок 19 березня в Україні виявили 16 випадків коронавірусу, дві людини померли.