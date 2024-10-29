У понеділок, 28 жовтня, комунальне підприємство «Тепловик» Старокостянтинівської міськради провело тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції котельні на реабілітаційно-оздоровчий комплекс. Згідно з даними системи електронних закупівель Prozorro, переможцем обрали рівненське приватне підприємство «МБЛ Компані», яке отримає 1,3 млн грн за розробку проєкту до 1 березня 2025 року.

Директор «Тепловика» Олександр Душенко розповів ZAXID.NET, що гроші на проведення тендеру комунальне підприємство залучило з власного бюджету, зокрема, завдяки обслуговуванню котелень у районі.

«Ми маємо установки, які виділяють надлишкове тепло. Зараз це тепло йде у повітря, а могло би підігрівати той самий басейн в оздоровчому комплексі. Наше підприємтсво має усі сприятливі умови для втілення проєкту в життя. У нас достатньо досвіду та кваліфікованих спеціалістів», – зазначив Олександр Душенко.

Відомо, що реабілітаційно-оздоровчий комплекс буде комунальним закладом міської ради. Будівництво фінансуватимуть міжнародні донори, тому строки робіт залежатимуть від надходжень. За словами Олександра Душенка, за умови стабільного фінансування обʼєкт можуть здати в експлуатацію уже за два роки.

«Через усі події, що нині відбуваються в країні, є великий запит на реабілітаційно-оздоровчий комплекс саме у Старокостянтинові. Його послугами зможуть користуватися всі люди, які потребують реабілітації. У приміщенні обовʼязково буде басейн, процедурні та масажні кабінети тощо», – додав Олександр Душенко.

28 жовтня в системі електронних закупівель Prozorro відбувся тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції котельні по вулиці Миру у Старокостянтинові. Переможцем обрали приватне підприємтво «МБЛ Компані», якому за виконання робіт виділять 1 350 000 грн.

Додамо, що за даними YouControl, «МБЛ Компані» була зареєстрована в Рівному у 1994 році. Її основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником «МБЛ Компані» є Роман Літвінчук.