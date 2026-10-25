Спеціалізовані онлайн-сервіси допомагають швидко перевірити точний час

У ніч із 24 на 25 жовтня 2026 року Україна перейшла на зимовий час. Після переведення годинників або збою в налаштуваннях смартфон може показувати неправильну годину. Перевірити час можна за допомогою спеціальних інтернет-сервісів або автоматичного налаштування на телефоні. Якщо доступу до інтернету немає, але працює мобільна мережа, можна скористатися додатковими способами перевірки. Як це зробити, пише 24 Канал.

Як перевірити точний час онлайн

Один із найпростіших способів дізнатися точний час – скористатися спеціалізованим сайтом. Наприклад, сервіс Time.is показує поточний час в Україні та дає змогу порівняти його з показниками пристрою. Це допоможе швидко перевірити, чи правильно налаштований годинник на комп’ютері або смартфоні.

Ще один зручний ресурс – 24timezones.com, де поточний час у різних країнах можна переглянути на інтерактивній карті. Сервіс стане у пригоді, якщо потрібно дізнатися, котра година в іншому місті чи країні, спланувати міжнародний дзвінок або узгодити час онлайн-зустрічі.

На сайті Time and Date можна перевірити місцевий час у різних містах світу, порівняти часові пояси та скористатися додатковими інструментами. Зокрема, ресурс пропонує календарі, калькулятори дат і конвертери часових поясів, які допомагають визначити різницю в часі між країнами та спланувати події.

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Для перевірки відкрийте сайт у браузері та переконайтеся, що вибрано правильне місце розташування. Якщо час на пристрої відрізняється від показаного на сайті, варто перевірити налаштування дати, часового поясу й автоматичної синхронізації.

Але для такого способу потрібне підключення до інтернету. Якщо мережа недоступна, перевірити час можна за допомогою налаштувань смартфона або іншого пристрою, який правильно синхронізувався раніше.

Як налаштувати правильний час на Android та iPhone

Більшість сучасних смартфонів можуть автоматично визначати дату, час і часовий пояс. Щоб уникнути помилок після переведення годинників, перевірте відповідні налаштування.

На Android відкрийте налаштування телефону та знайдіть розділ «Дата й час». Залежно від виробника він може міститися в меню «Система» або мати окрему назву. Увімкніть автоматичне встановлення часу й часового поясу, якщо ці параметри доступні.

На iPhone перейдіть до «Параметри», відкрийте розділ «Загальні», виберіть «Дата і час» та активуйте опцію «Автоматично». Якщо телефон не встановлює правильний час, перевірте підключення до мережі й налаштування часового поясу.

Якщо автоматична синхронізація не працює, дату та час можна встановити вручну. Проте перед цим варто переконатися, що вибрано правильний часовий пояс. Для України взимку діє східноєвропейський час UTC+2, а влітку – UTC+3.

Чи можна перевірити час за допомогою мобільного оператора

Якщо інтернет не працює, але телефон підключений до мобільної мережі, можна спробувати скористатися сервісами оператора. Наберіть *160# для отримання інформації про дату й час. Однак її доступність може залежати від оператора та актуальних умов обслуговування, тому не варто вважати цей спосіб універсальним.

Якщо команда не спрацьовує, перевірте інформацію на офіційному сайті свого мобільного оператора або скористайтеся іншим доступним способом. Також можна звірити показники смартфона з пристроєм, час на якому налаштований правильно.

Що робити, якщо годинник показує неправильний час

Якщо смартфон або комп’ютер відстає чи поспішає, спершу перевірте автоматичне встановлення дати й часу. Потім переконайтеся, що пристрій використовує правильний часовий пояс. За потреби перезапустіть його та перевірте налаштування повторно.

Після переведення годинників варто звірити час на смартфоні, комп’ютері, планшеті та побутових годинниках. Особливо це важливо для пристроїв, які не під’єднані до інтернету й потребують ручного налаштування.