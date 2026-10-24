Перехід відбудеться в ніч із суботи на неділю, 25 жовтня

У ніч проти 25 жовтня 2026 року Україна перейде на зимовий час. О 04:00 годинники потрібно буде перевести на 03:00. Більшість сучасних смартфонів зроблять це автоматично, але для цього мають бути правильно налаштовані дата, час і часовий пояс. Про це пише ТСН.

Чи потрібно вручну переводити годинник на телефоні

Зазвичай власникам Android та iPhone не потрібно змінювати час самостійно. Смартфони отримують дані про час автоматично, якщо відповідні функції ввімкнені.

На Android відкрийте налаштування, знайдіть розділ «Дата й час» і перевірте, чи активовані автоматичне встановлення часу та часового пояса. Назви пунктів можуть відрізнятися залежно від виробника смартфона.

На iPhone перейдіть у «Параметри», відкрийте розділ «Загальні», а потім «Дата і час». Увімкніть опцію «Автоматично».

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Також переконайтеся, що вибрано правильний часовий пояс. Якщо автоматичне налаштування вимкнене або встановлено неправильний часовий пояс, телефон може показувати невідповідний час.

Які пристрої змінюють час автоматично

Окрім смартфонів, на зимовий час зазвичай самостійно переходять комп’ютери, ноутбуки, планшети та смартгодинники. Це відбувається за умови, що відповідні налаштування активовані, а пристрій має актуальні системні дані.

Електронні годинники, які синхронізуються через інтернет або радіосигнал, також можуть змінювати час автоматично. Однак після переходу варто перевірити показники на пристроях, від яких залежить ваш розклад.

Які годинники потрібно переводити вручну

Механічні та кварцові годинники без автоматичної синхронізації самостійно час не змінюють. Тому після переходу на зимовий час потрібно перевірити:

настінні й настільні годинники;

механічні будильники;

електронні годинники без автоматичного налаштування;

годинники на духовках, мікрохвильових печах та іншій побутовій техніці;

годинники в автомобілях, якщо вони не синхронізуються автоматично.

Перед ручним налаштуванням пристрою з додатковими функціями варто перевірити інструкцію виробника.

Що робити, якщо телефон не перевів час автоматично

Якщо після переходу смартфон показує неправильний час, спочатку перевірте налаштування, а не поспішайте змінювати показники вручну.

Переконайтеся, що ввімкнено автоматичне встановлення часу та часового пояса. Перевірте підключення до мережі, а за потреби перезапустіть смартфон. Потім звірте показники з надійним джерелом київського часу.

Якщо проблема не зникає, перевірте, чи доступні оновлення операційної системи, та зверніться до інструкції виробника. Якщо автоматичне налаштування не працює, час можна встановити вручну, вибравши правильний часовий пояс.