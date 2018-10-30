Кожен другий випадок отруєння алкоголем в Україні закінчується смертю

Половина зафіксованих випадків отруєння фальсифікованим алкоголем за три останні роки закінчилася смертю, свідчать статистичні дані Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. Виняток становить 2018 рік: з усіх випадків отруєння алкоголем несмертельно закінчився лише один.

Як раніше зауважили в проекті відкритих даних Opendatabot, Держпродспоживслужба зафіксувала 150 випадків отруєння фальсифікованим алкоголем у 2016 році, і 73 з них мали летальні наслідки. У 2017 році внаслідок шести випадків отруєнь загинули троє людей.

На запит «Радіо Свобода» у Держпродспоживслужбі підтвердили ці цифри і уточнили, що з початку 2018 року зафіксували десять випадків отруєння фальсифікованими алкогольними напоями, і дев’ять із них закінчилися смертельно.

Загалом за останні три роки зареєстрували 166 випадків отруєння фальсифікованим алкоголем, і 85 з них були смертельними, підсумовують у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, у травні цього року шестеро людей померли від отруєння сурогатним алкоголем у Борисполі Київської області. Серед померлих – троє чоловіків і три жінки. Вік померлих – від 32 до 52 років.