250 тис. учасників НМТ-2025 подолали пороговий бал з усіх чотирьох предметів

250 тис. учасників НМТ-2025 подолали пороговий бал з усіх чотирьох предметів, але до університетів вступили лише 198 тис. людей, тобто кожен п’ятий учасник тестування. Якщо взяти до уваги, що до вишів можна вступати за результатами НМТ попередніх років, то частка тих, хто не скористався результатами цьогорічного НМТ для вступу, є ще вищою. Увагу на цю статистику звернув портал Osvita.ua.

Згідно з офіційним звітом за результатами НМТ-2025, який оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), 250,4 тис. учасників цьогорічного НМТ подолали поріг з усіх чотирьох предметів та могли взяти участь у вступників кампанії.

Водночас, за словами генерального директора директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олега Шарова, вступниками до закладів вищої освіти стало загалом понад 198 тис. людей.

Якщо врахувати той факт, що брати участь у конкурсному відборі цьогоріч можна було за результатами НМТ не лише 2025, а й 2022, 2023 й 2024 років, а також без НМТ – для вступників деяких пільгових категорій, то частка тих, хто не скористався результатами цьогорічного НМТ для вступу, є ще вищою.

Раніше ZAXID.NET повідомляв підсумки НМТ-2025, зокрема, які предмети стали найпровальніші, а у яких областях цьогоріч було найбільше 200-бальників.

Нагадаємо, що в українських університетах запровадять «нульовий курс» для тих, хто не склав НМТ.