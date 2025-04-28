Згідно з дослідженням, 18,5% респондентів заявили, що у разі війни утекли би за кордон

У разі збройного нападу Росії на Польщу кожен третій поляк утік би з країни. Про це свідчать результати опитування компанії IBRiS, проведеного для газети Rzeczpospolita.

Згідно з дослідженням, 18,5% респондентів заявили, що у разі війни утекли би за кордон (у 2023 році про виїзд заявили 16%). Ще 14,1% шукали би безпечного прихистку всередині країни. Соціологи відзначають, що кількість людей, які декларують евакуацію дещо менший, ніж у попередньому дослідженні, проведеному восени 2023 року. Тоді готовність до про евакуації заявили 37,4%, з яких 11,9% передбачали виїзд до іншої країни, а решта змінили б місце проживання на території Польщі. Однак так само зменшилась кількість тих, хто готовий піти до війська у разі збройного конфлікту.

Тепер 18,5% респондентів заявляють про втечу за кордон, тоді як 14,1% знайшли б притулок у безпечному місці в країні. Кожен четвертий (25%) зазначає, що став би волонтером, наприклад, у лікарні або організації з надання допомоги. У цьому сегменті також спостерігається незначне зниження – у 2023 році про це заявили 29% респондентів. Лише 10,7% дорослих поляків підуть добровольцями до армії, порівняно з 15,7% респондентів у 2023 році. Нічого не зроблять 25% (у 2023 році – 22%). Лише 6,7% з нас не знають, як будуть діяти.

Виборці правлячої коаліції (23%) здебільшого планували б виїхати з сім'єю за кордон. Опитування показує, що як виборці урядової коаліції, так і опозиції пішли б добровольцями в армію (по 13%). Для порівняння, десяток місяців тому про це заявляли переважно виборці ПіС та Конфедерації (23%).

Для армії найбільш привабливою групою, яка може скласти резерв на випадок мобілізації, є люди віком від 30 до 50 років. У цій віковій групі, згідно з опитуванням IBRiS, домінують заяви про бажання виїхати за кордон або волонтерські настрої. Приблизно кожен четвертий респондент покоління Z (народжені між 1997 і 2012 роками) каже, що став би волонтером у лікарні чи благодійній організації, а кожен четвертий – емігрував би за кордон. Лише 5% пішли б добровольцем до армії.

Як пише Rzeczpospolita, ці результати дослідження суттєво відрізняються від досліджень, проведених військовими, про які були опубліковані раніше. Центр доктрини і підготовки Збройних сил у Бидгощі провів дослідження групи з 1200 поляків 1997-2012 років народження (з 25 середніх шкіл та університетів). Воно показало, що в разі початку війни 48% з них були б готові воювати за Польщу. На думку військових аналітиків, така відповідь свідчить про почуття патріотизму, громадянської відповідальності та усвідомлення необхідності захищати країну.