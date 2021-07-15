Аби бути здоровим у будь-якому віці, про здоров'я треба дбати змолоду

Попри шалений та активний ритм життя, часу на себе залишається все менше. Ми наче й піклуємось про себе: ходимо в спортзал, беремо додаткові навчальні курси чи відвідуємо культурні заходи, а ще – намагаємось більше працювати, невпинно підіймаючись кар’єрними сходинками, щоб створити комфортний особистий простір, багато мандрувати, проводити час з друзями і загалом – жити на повну. І в той же ж час забуваємо про важливий елемент життя, без якого усе це відходить на другий план – наше здоров’я.

Такі захворювання, як інсульт, інфаркт, цукровий діабет, онкологія вже не є хворобами людей старшого віку. На жаль, в сучасному світі стресів та поганої екології вони лише молодшають.

Аби вчасно діагностувати будь-які відхилення в організмі на ранніх стадіях та уникнути неочікуваних збоїв в організмі, медична лабораторія «Ескулаб» розробила пакети «Check-Up» (профілактичне комплексне обстеження) для різних вікових груп. За результатами цих досліджень лікар може побачити найменші зміни в роботі органів чи систем і вчасно призначити лікування.

«Сьогодні актуально планувати не тільки майбутнє – кар'єру, сім'ю, подорожі, а й дбати про власне здоров'я, – каже Денис Мельник, комерційний директор медичної лабораторії «Ескулаб». – Тож ми розробили пакети «Check-Up» для різних вікових груп. Ця послуга доволі нова в нашій лабораторії, проте користується популярністю і серед чоловіків, і серед жінок. Це комплексне обстеження, яке допоможе людині зрозуміти, як працює власний організм, чи є в ньому слабкі місця і вчасно попіклуватись про них. Наша ціль – допомогти діагностувати захворювання на ранніх стадіях, коли людина ще не має жодних симптомів, проте в організмі вже розпочалися певні патологічні процеси. Що раніше пацієнт дізнається про проблеми зі здоров'ям, то ефективнішим буде лікування».

Фахівці лабораторії «Ескулаб» розробили шість пакетів досліджень відповідно до програми комплексного обстеження «Check-Up» для чоловіків і жінок різного віку. Проходячи ці обстеження щорічно, людина знатиме про найменші зміни, які відбуваються в її організмі.

Жінкам щорічні обстеження варто проходити з 20 років

Онкологічні захворювання нині доволі часто діагностують у жінок молодого віку. Саме для них розроблено пакет «Оцінка здоров'я жінки Check-UP 20+», в якому особливу увагу звернули на виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях. У цьому віці важливо також вчасно виявити і збудників венеричних захворювань.

З 35-річного віку у жінок захворювання частіше виникають внаслідок стресів, неправильного харчування чи втоми. У пакеті «Оцінка здоров'я жінки Check-UP 35+» акцент поставлений на оцінку роботи нирок, печінки, щитоподібної залози, стану вуглеводного та ліпідного обмінів. Актуальними залишаються загальні аналізи крові та сечі, тести на онкомаркери раку шийки матки та молочної залози.

У жінок віком 50+ дещо зміщуються акценти в діагностиці захворювань. У цей період зменшується виділення жіночих статевих гормонів, що підвищує ризик розвитку захворювань кістково-суглобової, серцево-судинної, травної та інших систем. Тому пакет «Оцінка здоров'я жінки Check-UP 50+» містить дослідження для визначення стану системи згортання крові та оцінки ризику тромбоутворення.

Збої в роботі організму чоловіків найчастіше фіксують після 35 років

У чоловіків з 35-річного віку, так само як і у жінок, слід вчасно діагностувати захворювання, пов’язані з неправильним харчуванням, стресами та хронічною втомою. Тому пакет обстежень «Оцінка здоров'я чоловіка Check-UP 35+» містить загальні аналізи крові та сечі, біохімічні дослідження, визначення маркерів гепатиту В та С.

Пакет «Оцінка здоров'я чоловіка Check-UP 45+» додатково містить дослідження Д-димеру, холестерину та його фракцій, оскільки вже з цього віку фіксують підвищення захворюваності на інфаркт міокарда та інсульт, а результати цих обстежень допоможуть вчасно встановити серцево-судинні ризики та ефективно на них вплинути.

Після 50 років зростає поширеність раку простати. Тому пакет «Оцінка здоров'я чоловіка Check-UP 50+» включає визначення простат-специфічного антигену (PSA), який допоможе визначити діагноз та якнайшвидше розпочати лікування.

Про вартість досліджень в пакетах «Check-UP» можна дізнатися на сайті лабораторії «Ескулаб». При замовленні досліджень онлайн діє 10% знижка.