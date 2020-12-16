Голова Львівської облдержадміністарації Максим Козицький запросив народного депутата від партії «Слуга народу» Юрія Камельчука, який вважає коронавірус вигадкою, відвідати будь-яку обласну лікарню, щоби пересвідчитися в існуванні Covid-19. Про це він написав у своєму Facebook увечері вівторка, 15 грудня.

«Хочу запевнити шановного Юрія Камельчука – коронавірус існує. І щоб він упевнився у цьому, особисто запрошую його до будь-якої лікарні області, щоб він заявив про «вигадку» хворим та лікарям. Подивився в очі всім, хто хворіє чи, на жаль, втратив своїх рідних, медичним працівникам, які працюють понаднормово та рятують життя. Сподіваюсь, у нардепа вистачить мужності робити такі заяви не лише в теплих студіях ефірів, але й у реанімаційних палатах лікарень області, депутатське посвідчення від якої він отримав», – написав Максим Козицький у себе на сторінці в Facebook.

У коментарі ZAXID.NET Юрій Камельчук зазначив, що бачив запрошення Максима Козицького, але реагувати на нього не буде ніяк. Свою позицію нардеп не зміг пояснити чітко, заявивши, що Козицький нібито ігнорує роботу з округом №124, виборці якого обрали Камельчука депутатом ВРУ.

«Я взагалі не сприймаю його роботу голови ЛОДА. Його реакція часто запізніла. Він ігнорує роботу з моїм округом (124 округ Львівщини, що охоплює місто Червоноград, Сокальський та частину Кам’янка-Бузького району - ред.). Йдеться про проблеми з шахтами, заборгованості по зарплатах шахтарям, проблеми з інфраструктурою. Тож я не реагуватиму на те, що він написав чи за нього написали, бо він сам не пише. А щодо коронавірусу, то я пояснив свою позицію під час ефіру на каналі Україна 24», – зазначив Юрій Камельчук.

Нагадаємо, раніше Юрій Камельчук стверджував, що світова пандемія коронавірусу є «змовою корпорацій» для «економічного переподілу» та «аферою». А також заявив про шкідливість вакцинації та радив до перегляду пропагандистський псевдонауковий фільм«Відвакциновані».

40-річний Юрій Камельчук пройшов у Верховну Раду по 124 округу Львівщини від партії «Слуга народу». Народився та навчався у Львові. Закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка. На парламентських виборах 2019 року балотувався як кандидат від партії «Слуга народу» на 124-у виборчому окрузі, був обраний, отримавши 16,7% голосів.