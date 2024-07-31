Обвинуваченого вже раніше притягали до кримінальної відповідальності за майнові злочини

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 32-річ­ному Олегу Козуляку за умисне вбивство 80-річної знайомої. Потерпіла впустила обвинуваченого у свою квартиру, після чого він жорстоко побив її, обікрав та підпалив помешкання – від отриманих травм і отруєння чадним газом жінка померла на місці події. За скоєне чоловіку призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, із квітня по вересень 2022 року звільнений з місць позбавлення волі Олег Козуляк здійснив ряд крадіжок у Хмельницькому За даними правоохоронців, 23 вересня 2022 року в обвинуваченого виник злочинний план щодо пограбування знайомої. Чоловік прийшов до 80-річ­ної жінки в гості й напав на неї – він наніс декілька ударів тупим предметом по грудній клітці пенсіонерки, чим спричинив перелом ребер, а потім за допомогою хустини закрив ніс і рот, внаслідок чого потерпіла втратила свідомість. Тоді Олег Козуляк вкрав із помешкання цінні речі на 49 607 грн, підпалив квартиру і зачинив у ній побиту жінку. Остання померла від отруєння чадним газом.

Донька загиблої розповіла у суді, що Олег Козуляк у 2014-2016 роках разом із дружиною орендував у них квартиру на вулиці Во­ло­чись­кій, що розташована поруч із помешканням, в якому жила її матір. Він неодноразово заходив в квартиру до пенсіонерки й мав із нею приязні стосунки. Дочка потерпілої також зазначила, що обвинувачений знав про те, коли її мати перебувала вдома сама. В обідню пору 23 вересня 2022 року до неї зателефонувала сусідка і повідомила, що відчула запах диму з квартири. Коли вона прибула на місце події, то медики та рятувальники вже винесли тіло мами на вулицю. Двері були замкнені на ключ. Зайшовши в квартиру, жінка виявила, що зникло багато речей, зокрема наплічник, в якому було 26 тис. грн, золоті вироби, посуд, побутова техніка і документи. Просила призначити обвинуваченому суворе покарання.

У суді Олег Козуляк свою вину не визнав і надавав суперечливі свідчення. Зокрема, він стверджував, що не пам’ятає, де перебував у день вбивства. Крім того, за його словами, рюкзак із речима потерпілої він випадково знайшов 23 вересня 2022 року, втім потім переконував суд, що це сталося наступного дня.

Суддя Сергій Баєв визнав Олега Козуляка винним у вчиненні крадіжок, викраденні офіційних документів, розбої, умисному вбивстві з корисливих мотивів та в умисному знищенні майна шляхом підпалу. За скоєне чоловіку призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.