Обвинувачений зайшов у ванну і близько 16 разів вдарив молотком потерпілу

Рівненський районний суд виніс вирок Василю Семенюку за умисне вбивство колишньої дружини. Чоловік свою вину визнав частково і звинувачував у злочині потерпілу, яка нібито часто з ним конфліктувала. За скоєне йому призначили 15 років позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, інцидент стався у селі Шпанів Рівненського району 17 жовтня 2022 року. Близько 09:00 Василь Семенюк зайшов у ванну кімнату, де перебувала його колишня дружина, й наніс їй щонайменше 16 ударів молотком по голові. Від отриманих травм 59-річна потерпіла померла на місці події.

У суді Василь Семенюк стверджував, що вчинив неумисне вбивство у стані афекту. За словами обвинуваченого, між ним і колишньою дружиною постійно виникали конфлікти через розподіл майна під час розлучення. Крім того, потерпіла нібито намагалася домінувати у їхніх стосунках та ображала спільну дочку та внучок, за яких він постійно заступався. Василь Семенюк розповів, що у день злочину поклав у кишеню молоток і пішов до ванної кімнати, де «як у тумані» почав наносити удари потерпілій. Зі слів обвинуваченого, у той момент він відчував лише байдужість і холоднокровність. Пізніше зателефонував зятю, щоб той забрав 4-річну внучку, яка гралася в одній із кімнат будинку, а також адвокатці, яка і повідомила про подію на 102.

«На даний час (обвинувачений – ред.) розуміє та усвідомлює жорстокість та звірство вчиненого. При цьому, вважає потерпілу істеричкою та психічно нездоровою, яка систематично наполегливо вчиняла провокації конфліктів. Зазначив, що потерпіла сама спровокувала його на такі дії своїм відношенням до нього, до їх дочки та внучок, через постійні до них зауваження та сварки», – йдеться у матеріалах справи.

Син і дочка загиблої розповіли у суді, що між батьками непрязні стосунки були ще з 2014 року. За їхніми словами, матір неодноразово скаржилася на батька, який систематично бив її та висловлював погрози.

Суддя Михайло Таргоній визнав Василя Семенюка винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та призначив йому 15 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.