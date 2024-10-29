Українські сировари на World Cheese Awards у 2023 році здобули 13 нагород

П’ять сироварень західного регіону України представлять свою продукцію на міжнародному конкурсі World Cheese Awards, що пройде в португальському місті Візеу 15-16 листопада. Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.

Перед поїздкою на конкурс виробників консультувала команда ProCheese, яка готує сироварів до міжнародної події третій рік поспіль.

За визнання на міжнародному рівні змагатимуться такі сироварні заходу України:

«Мукко» (Львівщина);

«Гарбузовий рай» (Львівщина);

«Станіславська сироварня» (Івано-Франківщина);

«Будз Баран», Івано-Франківщина;

«Мамин сир», Закарпаття.

Також Україну на міжнародному конкурсі сироварів представлять виробники з Київщини, Черкащини і Кіровоградщини.

На двох попередніх конкурсах World Cheese Awards сири з України здобули 26 нагород.

Як повідомляв ZAXID.NET, західноукраїнські винороби здобули нагороди на світовому конкурсі виробників вина Decanter World Wine Awards. Про одного з переможців – Богдана Павлія – ми розповідали в матеріалі «Вино із дна Сарматського моря. Як захід України стає виноробним регіоном, а виноград зі Львова підкорює Європу».