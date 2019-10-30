Зомбі та вампіри: кіно для Гелловіна

Зовсім скоро на вулицях міст, у клубах та навіть школах з’являться натовпи вампірів та зомбі. Адже традиційні костюми на Гелловін мають лякати. Дракула, Франкештейн чи сімейка Адамсів є невичерпним джерелом натхнення. Ну а якщо лінь витрачати час та гроші, то завжди можна стати примарами. Для цього достатньо білого простирадла.

Проте є і такі, які не надто хочуть зливатися з натовпами нежиті. Саме для таких ідеальний Гелловін – залізти під ковдру та подивитись щось страшненьке.

Тож ми розповідаємо про нові фільми жахів, а також нагадуємо про стару добру класику, а також про ті, які вийшли давно, але ще не встигли набриднути. До речі, це може стати у нагоді і для клаберів, адже де ж іще шукати свого героя, як не у кіно. До слова, цього року на піку популярності явно має бути Джокер.

Отже, найкращі вампіри та зомбі для натхнення та затишного свята у підбірці від ZAXID.NET. Для того, аби її скласти ми скористалися рейтингами журналу Rolling Stone та власним кіноманським досвідом.

П’ять фільмів про зомбі

«Зомбіленд. Подвійний постріл»

У новому фільмі від режисера «Венома» Рубена Фляйшер і продюсерів «Дедпула» Ретта Різа і Пола Верника безстрашна четвірка мисливців на зомбі продовжує свою подорож у глибинку. Вони мають битися не тільки з новими видами живих мерців, а й вступити в сутичку з людьми. Вуді Гаррельсон, Джессі Айзенберг, Емма Стоун та Ебігейл Бреслін зіграли у продовженні комедійного фільму жахів «Зомбіленд», який вийшов у 2009 році. Серед акторів, що зіграли у першій частині, усі за період з 2009 року номінувалися на «Оскар». Тож великою проблемою для творців стали гонорари, які суттєво зросли.

«Мертві не вмирають»

Жанр зомбі-горрору добрався і до Каннського фестивалю. Фільмом Джима Джармуша «Мертві не вмирають» (на головному фото) він розпочався цьогоріч. Події картини відбуваються у зовсім маленькому містечку американської глибинки. Раптом мертві встають з могил і, як належиться порядним зомбі, нападають на живих. От тільки джармушевські зомбі прагнуть не лише скуштувати живої плоті та крові, а й повернутись до улюблених занять. Наприклад моторошний зомбі у виконанні Іггі Поппа прагне випити кави.

Тим не менше криваві жертви серед мирного населення змушують поліцейських (Хлоя Совіньї, Адам Драйвер та Білл Мюррей, який тепер може похвалитись не лише полюванням на привидів, але й на зомбі) вийти на стежку війни. Хвацько дає раду з зомбі і дивакувата власниця моргу, яка блискуче володіє самурайським мечем (Тільда Свінтон). А ще увесь цей зомбі-апокаліпсис є дуже смішним та віртуозно розіграним.

«Ніч живих мерців»

Фільм «Ніч живих мерців» здійснив переворот у жанрі фільмів жахів. Картину зняв у 1968 році майбутній класик жанру Джордж Ромеро. Після виходу фільм «Ніч живих мерців» критикували за велику кількість сцен насильства, спочатку багато кінокомпаній відмовилися від його прокату, та згодом фільм визнали класикою, і він породив безліч сиквелів та рімейків. Сам Ромеро знімав кіно, не зраджуючи улюбленому жанру. Його «Світанок мерців», «День мерців», «Земля мертвих» та «Щоденники мерців» неодмінно користуються любов’ю шанувальників жанру. Його останнім фільмом з цієї серії є «Виживання мерців» (2009 рік). Фільмі Ромеро свого часу навіть спричинилися до цензурного скандалу в Україні, адже їх заборонила Комісія із захисту суспільної моралі.

«Зомбі на ім'я Шон»

Життя Шона схожа на нескінченний, сумний сон: нудна робота, побутові чвари, сварки з подругою, проблеми з мамою. Єдиною віддушиною нашего героя є місцевий паб. Проте його життя змінюється, коли мерці встають з могил. Раптом виявляється, що спинити цю зомбі-епідемію може тільки Шон. Наш супергерой має врятувати не тільки людство, але і свою колекцію грамплатівок! Поставив цю всю смішну зомбі-історію Едгар Райт, а головну роль зіграв Саймон Пегг.

«Планета страху»

Ще одна несподівана історія від Роберта Родригеса увійшла до спільного з Квентіном Тарантіно проекту GrindHouse. Проте прекрасно може існувати і окремо. Жінка з автоматом замість ноги і її друг, який володіє бойовими мистецтвами, б'ються проти армії зомбі. Сюжет не оригінальний, проте оригінальним є його трактування від Родригеса. Ну і кілька свіжих ідей для святкових образів теж легко знайти.

П’ять фільмів про вампірів

«Від заходу до світанку»

Культова американська екшн-горор-комедія 1996-го року режисера Роберта Родрігеса за сценарієм Квентіна Тарантіно та Роберта Курцмана може похвалитись ще й зоряним складом. У фільмі зіграли Джордж Клуні, Гарві Кейтл, Сальма Гаєк, Денні Трехо та інші.

Рятуючись від поліції після пограбування банку, два брати-грабіжники беруть у заручники священика та його дітей. Поблизу мексиканського кордону вони вирішують провести ніч в придорожньому барі.

«Дракула Брема Стокера»

Ще одну культову картину про не менш культового персонажа «Дракула Брема Стокера» зняв культовий режисер Френсіс Форд Копполи у 1992 році. У головних ролях знялись Гері Олдмен, Вайнона Райдер, Кіану Рівз, Ентоні Гопкінс.

Кінець XIX століття, Лондон. Молодий юрист Джонатан Харкер та красуня Міна кохають один одного. Джонатан змушений залишити та вирушити у справах до графа Дракули, який бажає придбати нерухомість в столиці Англії. Але Джонатан не знає, хто такий Дракула насправді. Окрім прекрасного кіно можна ще знайти оригінальні ідеї для костюмів.

«Похмурі тіні»

Прекрасна знята історія, блиску якій надають режисер Тім Бертон та його улюблений актор Джонні Депп. Події фільму відбуваються в 18 столітті. Коллінзи, намагаючись уникнути родового прокляття, переїжджає з Англії до Америки. Через кілька років син Коллінзів Барнабас стає власником маєтку. Якось він образив дівчину Анжеліку Бошар, яка виявилась відьмою. Вона помстилась й Барнабас перетворився на замурованого у склепі вампіра. Йому вдається вибратись вже в 1972 році. Він повертається у свій родовий маєток, який сильно змінився за 200 з гаком років.

«Інтерв'ю з вампіром»

Для романтичного вечора найкраще підійде «Інтерв'ю з вампіром». Містична драма Ніла Джордана з Бредом Питтом, Антоніо Бандерасом, Кирстен Данст та Томом Крузом знята за мотивами однойменного роману американської письменниці Енн Райс. У центрі сюжету – креол Луї, обернений 1791 року на вампіра. Він зважився через двісті років розповісти молодому репортерові (Крістіан Слейтер) історію свого життя.

«Реальні упирі»

Режисери Джемейн Клемент та Тайка Вайтіті імітують документальні зйомки. Цей псевдодокументальний фільм розповідає про трьох вампірів, які намагаються вижити в сучасному суспільстві. Вони платять за оренду, користуються інтернетом та ходять в нічні клуби. Все це скоріше смішно, ніж страшно, але подивитися точно варто.

Чотири фільми для тих, хто зневажає фільми про зомбі та вампірів

«28 днів по тому»

Денні Бойл, відомий насамперед завдяки фільмам «На голці» та «Мільйонер з нетрів», у 2002 році зняв постапокаліптичну картину «28 днів потому». Це одночасно фільм жахів, трилер та драма. Творці також вважають її даниною зомбі-жанру, хоча класичних зомбі у фільмі немає.

У центрі сюжету – Лондон, охоплений епідемією, яка перетворює людей на шалених вбивць. Четверо незаражених героїв, які намагаються вижити.

«Інші»

Алехандро Аменабар запросив на головну роль до свого дивного фільму Ніколь Кідман. Це був прекрасний вибір. Фільм розповідає про дивний будинок та його дивних мешканців. Попри те, що картина не є фільмом жахів у звичному розумінні цього слова, режисер майстерно нагнітає напруження, а передбачити фінал просто неможливо.

«Багряний пік»

Гільєрмо дель Торо у 2015 році зняв надзвичайно красивий готичний трилер зі старовинним замком, привидами та літрами крові. І звичайно, крапелькою казковості. Якщо сподобається, то вартує додати трохи давніші «Лабіринт Фавна» та «Хребет диявола».

«Дівчина повертається одна вночі додому»

Режисерка Ана Лілі Амірпур випустила фільм під слоганом «Перший іранський вампірський вестерн». Сюжет дійсно розгортається в іранському місті, правда вигаданому. Його населяють вампіри, повії, наркомани, сутенери і інші малоприємні особистості. Але, незважаючи на страшну обстановку, там знаходиться місце і для кохання.

Два страшно смішних мультфільми

«Маленький вампир»

Якщо доводиться ділити свято з дітьми, то зомбі-апокаліпсис не надто підійде для родинного перегляду. Але вихід є! Мульфільм 2017 року є екранізацією твору Анжели Зоммер-Бодербург. Він розповість про тринадцятирічного вампіра на ім’я Рудольф, чию родину переслідує настирливий мисливець на вампірів. Рудольф знайомиться зі своїм однолітком, звичайним хлопчиком Тоні, який у захваті від старовинних замків, склепів та вампірів. Удвох їм вдається зруйнувати усі плани мисливця.

«Сімейка Адамсів»

Ця історія існує у декількох варіантах. Саме зараз на екрани вийшов мультфільм про дивну родину, яка живе ніби у вічному Гелловіні. Цього разу їх химерне, проте цілком комфортне життя порушує Марго Нідлер. Це телеведуча місцевого реаліті-шоу. Вона прагне збудувати свій ідеальний всесвіт, у якому Адамсам не буде місця.

Вперше ці герої з’явились на сторінках газети The New Yorker у 1938 році. Специфічну родину вигадав Чарльз Аддамс і дав їй своє прізвище. Комічні епізоди з життя персонажів регулярно друкувалися на сторінках до самої смерті автора в 1988 році. Герої неодноразово з’являлися на екранах. Даний проект – їхня 19-та поява. Цього разу режисувати проект взялися Грег Тірнан та Конрад Вернон.