Кожен львівський садок хочуть зробити сучасним, безпечним і затишним

У четвер, 6 листопада, під час засідання сесії депутати Львівської міської ради підтримали рішення про визначення 2026 року роком дошкілля. Рішення підтримали 46 депутатів.

Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк повідомив, як місто планує вдосконалювати дошкільну освіту у 2026 році.

«Дошкілля – це не просто важливий етап освіти. Тут діти роблять свої перші відкриття, вчаться дружити, комунікувати, пізнають світ і себе. Це основа, на якій вибудовується усе подальше навчання і життя», – повідомив посадовець.

Протягом 2026 року Львівська міськрада робитиме акцент на:

оновленні інфраструктури садочків;

підтримці та підвищенні кваліфікації працівників;

покращенні умов праці педагогів;

впровадженні інноваційних освітніх проєктів – від білінгвальної освіти та груп від 1 року до «Садків майбутнього».

«Ми хочемо, аби кожен львівський садок був сучасним, безпечним і затишним простором, куди діти приходять із задоволенням. Бо дошкілля – це не місце “перетримки”, а фундамент майбутнього дитини», – написав Андрій Закалюк.

Нагадаємо, що в Україні педагогам закладів дошкільної освіти планують підвищити посадові оклади на 30% у 2026 році.