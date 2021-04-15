Глава української ТКГ Леонід Кравчук заявив про те, що базовою умовою України щодо подальших переговорів у форматі ТКГ є повернення до повного дотримання режиму припинення вогню і посилення контролю за його виконанням. Про це повідомляє DT.ua.

«Українська делегація і ОБСЄ, відповідно до свого мандату, готові працювати 24/7 для того, щоб якомога швидше досягти миру. Однак ніякі спроби тиску на Україну не матимуть успіху, Українська делегація буде захищати наші національні інтереси за будь-яких умов», – заявив Кравчук.

За його словами, просування по будь-яким іншим питанням: політичним, гуманітарним, економічним, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова – досягнуте повне і всеосяжне припинення вогню.

Саме тому Україна ініціювала обговорення комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення механізму дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню в півгрупі з безпеки ТКГ.

Також українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації наступних заходів:

збереження режиму припинення вогню;

безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

забезпечення вільного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;

допуск представників МАГАТЕ на окупованих територіях для забезпечення проведення інспекції ядерних об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня.