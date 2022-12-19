Механізм корекції газового ринку застосовуватиметься з 15 лютого

Країни Євросоюзу досягли угоди про обмеження цін на природний газ на рівні 180 євро за МВт-годину. (1 МВт/година становить близько 95 кубометрів). Це менше ніж 2000 доларів за тисячу кубометрів, пише Bloomberg в понеділок, 19 грудня.

Агентство зазначає, що таким чином у ЄС поклали край багатомісячним політичним суперечкам про те, чи варто втручатися в енергетичну кризу, яка може призвести до рецесії в регіоні.

Механізм корекції газового ринку, призначений для запобігання різким коливанням цін, застосовуватиметься з 15 лютого.

Нове обмеження набуде чинності лише в тому випадку, якщо різниця в ціні зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищить 35 євро. Щоб механізм спрацював, ціни повинні залишатися вищими за обидві стелі протягом трьох днів.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія у листопаді пропонувала обмежити максимальну ціну на газ на рівні 275 євро за МВт-годину. Пізніше Чехія, що головує в ЄС, запропонувала обмежити ціну на рівні 264 євро, також говорили про поріг у 220 євро за МВт-годину. Бельгія, Польща, Греція та ще дев'ять країн вимагали обмеження нижче 200 євро/МВт-год.

Проте Німеччина, Нідерланди та Австрія домагалися більш жорстких умов, аж до автоматичного зупинення дії обмеження, якщо це призведе до непередбачених негативних наслідків.

Хоча базові європейські ціни на газ знизилися в останні місяці до близько 100 євро за МВт-годину, вони залишаються значно вищими за середні для цієї пори року. Політики та аналітики також очікують, що високі ціни збережуться і наступного року, оскільки країни шукають альтернативи російським поставка.